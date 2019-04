Lokale arrangerer fakkeltog for terrorramt familie

Onsdag og torsdag er der arrangeret fakkeltog i flere byer i Danmark, hvor ofrene fra en række bombeangreb i Sri Lanka i påsken bliver mindet.

Mindst 310 personer mistede livet - herunder tre aarhusianske børn - og det vil blive markeret med lys, fakler og blomster.

Mandag morgen kom det frem, at det er Bestsellers ejer, Anders Holch Povlsen, og konen Anne, der har mistet tre af deres fire børn under terrorangrebene i Sri Lanka. Familien bor på Constantinsborg ved Stavtrup, som ligger uden for Aarhus, og her vil der blandt andet være et fakkeltog torsdag aften.

Det er lokale borgere i byen, der har arrangeret fakkeltoget. Det oplyser skolelederen på Højvangskolen, Ivan Børsting, til TV2 ØSTJYLLAND. Af respekt for familien ønsker han ikke at udtale sig ydereligere om sagen.

Jesper Stubkier, der er kommunikationschef hos Bestseller bekræfter også til TV2 ØSTJYLLAND, at familien Holch Povlsen er bevidste om, at fakkeltoget finder sted. Hverken Jesper Stubkier eller familien vil kommentere på optoget.

01:28 VIDEO: Flaget var mandag på halvt, og folk lagde blomster ved familiens ejendom. Luk video

Fakkeltog flere steder i landet

I København starter et optog onsdag aften klokken 20 fra Kongens Nytorv i den indre del af byen.

Der vil være taler fra blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), musikalske indslag og et minuts stilhed.

En række ungdomspartier står bag optoget. Tirsdag morgen er der tilmeldt 135 personer.

- Vi skal vise, at vi på trods af politiske forskelle og uenigheder står fasttømret sammen imod vold og terror, skriver arrangørerne på Facebook.

Ved Bestsellers kontor i Aarhus har folk også været forbi med blomster. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

I Odense er der ligeledes arrangeret et optog på Flakhaven i den centrale del af byen.

Det starter klokken 19 og er arrangeret af en række fynske politikere. Tirsdag morgen er der tilmeldt 11 personer.

- Når der er de her ekstreme angreb, som rammer os alle sammen og berører rigtig mange mennesker, tror jeg, at det er vigtigt, at vi mødes, ser hinanden i øjnene og fortsat kæmper for det frie og åbne samfund, vi er en del af, siger Alexander Grandt, der er en arrangører bag optoget i Odense.

Han mener, at det er vigtigt at stå sammen som samfund, når den slags angreb rammer.

- Det er endnu et angreb på det åbne og frie samfund og vores måde at leve på fra religiøse fanatikere. Det er vigtigt, at vi står sammen mod det had, siger Alexander Grandt, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet.

Også ved Bestsellers hovedkontor i den midtjyske by Brande er der blevet lagt blomster. Foto: Michael Drost-Hansen - Ritzau Scanpix