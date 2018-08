Færre studerende i skurvogne: Nemmere at få et sted at bo

Søndag fik de nye studerende i Aarhus udleveret nøgler til deres værelser i den midlertidige skurvognsby på Aarhus Havn.

Men for første gang i de seks år, Studenterhus Aarhus har tilbudt skurvognene, er der ikke udsolgt på åbningsdagen.

25 ud af 146 værelser var søndag aften fortsat ledige. Det er en udvikling, som glæder folkene bag skurvognsindkvarteringen.

- Vi startede med historier om studerende, der boede i telt og hvor deres nyindkøbte bøger blev våde og de mistede for tusindvis af kroner, fortæller Anne Thorø Nielsen, der er direktør i Studenterhus Aarhus.

- Og nu er vi her. Det flytter sig og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt.

Glad for skurvogn

En af de nye studerende i Aarhus som søndag fik udleveret nøglen til sit skurvognsværelse er Marie-Louise Schack Christiansen.

For hende betyder muligheden for at bo i skurvognen, at hun slipper for at pendle fra Fyn indtil hun kan overtage den lejlighed, hun har fået i byen.

- Jeg synes, det er en rigtig god løsning for folk, der kommer langvejs fra. Så skal man ikke til at pendle og gå glip af det sociale på studiet, siger hun.

I skurvognen deler hun køkken, bad med de andre beboere og har selv et lillebitte værelse med en seng og to hylder til bagage.

Jonas Schmidt fra Holstebro fik sammen med kæresten en kollegielejlighed efter kun tre måneders ventetid.

Kortere ventetid

Også på kollegieområdet er det i år gået hurtigere med at få en bolig.

- Det er bedre i år end det har været i mange år. Det betyder, at der er kortere ventetid. Vi skal ikke ret langt hen på efteråret før de sidste, der kommer til byen for at studere, også har fået en bolig, siger Per Juulsen, der er direktør for Kollegiekontoret i Aarhus.

- I år har vi haft flere boliger til rådighed til cirka det samme antal, som plejer at skrive sig på listen. Det betyder, at vi hurtigere er kommet i gang med at afvikle listen. Det tyder på, at vi er tidligere færdige.

Tid til at komme på plads

For 20-årige Jonas Schmidt fra Holstebro og hans kæreste har de kortere ventetider betydet, at parret på bare tre måneder har fået en sprit-ny kollegielejlighed i det nybyggede Åby Kollegium.

- Vi er lettede over at det fik så godt med at søge hos Ungdomsboliger Aarhus. Jeg er rigtig glad for det her. Det er nyt og rent og der er plads nok til os to, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Parret er flyttet ind i lejligheden for et par uger siden og har dermed haft god tid til at komme på plads inden studiestart.

- Jeg ville have det stramt med at skulle bo i en skurvogn. Jeg er rigtig glad for at have en base nu hvor jeg starter på universitetet.

Åby Kollegiet åbnede i juni 2018 og har betydet flere studieboliger til Aarhus.