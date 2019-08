Færre sommerindbrud i Østjylland

At komme hjem fra sommerferie til et opbrudt vindue og et gennemrodet hus er et mareridt for de fleste og for bare tre år siden skete det for hele 440 familier i Østjyllands Politikreds.

I år fik kun 278 den ubehagelige hjemkomst.

- Generelt set i år har vi haft et fald i antallet af indbruddene og det er rigtig positivt. Det har vist sig, at det her fald er holdt hen over sommeren og det er vi rigtig glade for, siger Lennart Rosenberg Glerup, der er vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er hele vejen rundt i Østjyllands Politikreds, at der har været færre indbrud denne sommer end de forrige.

Nabohjælp har de seneste år fået stigende tilslutning fra borgere, der står sammen om at forsøge at forhindre indbrud.

Stort fald i Favrskov

Men især borgerne i Favrskov og Aarhus Kommuner kan glæde sig over en massiv nedgang i antallet af sommerindbrud. I Favrskov skete der i sommeren 2018 tre gange så mange indbrud som i år.

Ifølge politiet skyldes det en målrettet indsats.

- Vi prøver at se, hvilke områder, der er hårdest ramt, og så lægger vi vores tyngde der og er til stede med politibilerne de steder, forklarer Lennart Rosenberg Glerup.

Kilde: Østjyllands Politi

Opmærksomme borgere

Udover den målrettede indsats har politiet de seneste år lagt et stort arbejde i at forsøge at forebygge indbrud og give gode råd til borgerne. Det arbejde har båret frugt.

- Vi får større og større hjælp fra borgerne, der er meget opmærksomme. De gør hinanden opmærksomme og politiet opmærksomme, hvis de ser noget mistænkeligt, fortæller Lennart Rosenberg Glerup.

Det faldende antal indbrud gælder ikke kun sommeren, men indtil videre også første halvår i 2019.

Endelig har politiet den seneste tid også haft held til at fange indbrudstyve og dermed sætte dem ud af spil.

- Vi efterforsker mod indbrudstyvene og får bragt nogle til ansvar for de indbrud, der er begået, så de ikke begår flere, forklarer han.