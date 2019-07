Færre letbaneafgange i sommerferien

Frem til den 11. august kommer der kun til at være to afgange i timen mellem Aarhus H og Mårslet fremfor de nuværende fire. Det oplyser Midttrafik.

I forbindelse med køreplansskiftet i slutningen af juni blev Letbanens køretider ændret på grund af ustabil drift. I den forbindelse blev der indsat to ekstra afgange mellem Aarhus og Mårslet, så der nu er en afgang hvert kvarter.

Læs også De sidste godkendelser i hus: Letbanen stopper nu på alle stationer

Midttrafik oplyser, at køreplansændringerne generelt har betydet, at driften er blevet mere stabil.

Aarhus Letbane har dog erfaret, at de ekstra afgange på Mårslet-strækningen skaber forsinkelser og aflysninger i systemet. Derfor bliver de nu sløjfet.

- Af hensyn til kunderne prioriterer Midttrafik og Aarhus Letbane stabil drift og har derfor besluttet, at de to ekstra afgange i timen udgår i sommerferien fra og med 15. juli, skriver Midttrafik.

Efter sommerferien vil de to afgange genopstå, men på de to afgange, der vender i Mårslet, vil Letbanen kun stoppe i Mårslet, Tranbjerg, Gunnar Clausens Vej og Viby

Midttrafik oplyser, at afgangstiderne forventes at forblive som i dag, når de to afgange bliver genindført efter ferien.