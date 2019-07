Færre indbrud i Østjylland: Så mange var der i din kommune

Kigger man på antallet af indbrud begået i andet kvartal i år, er der positivt nyt for den østjyske region. Her er der nemlig sammenlignet med samme periode sidste år sket et fald i antallet på hele 23,7 pct.

Det glæder af gode grunde ordensmagten.

Vi oplever, at der er rigtig mange, som aktivt nabohjælper, og når vi afholder borgermøder om indbrud, er der stuvende fyldt. Gert Bisgaard, Østjyllands Politi

- I Østjylland har indbrudsforebyggelse været et helt centralt omdrejningspunkt i flere år. Vi har haft høje indbrudstal i vores kreds, og med mange indbrud følger også utryghed. Vi er derfor rigtig glade for, at antallet af indbrud er faldende, siger vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Gert Bisgaard, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi oplever, at der er rigtig mange, som aktivt nabohjælper, og når vi afholder borgermøder om indbrud, er der stuvende fyldt. Vi har også et rigtig godt samarbejde med lokale ildsjæle, som hjælper med at sprede budskabet om indbrudsforebyggelse og nabohjælp, og vi kommer altid ud med en patruljebil, hvis der har været et indbrud.

Antallet af indbrud For de østjyske kommuner Randers, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Odder, Skanderborg, Samsø, Odder ser udviklingen, når man kigger på andet kvartal således ud: Østjylland 2019: 702 2018: 886 Aarhus 2019: 295 2018: 457 Randers 2019: 104 2018: 105 Odder 2019: 15 2018: 17 Skanderborg 2019: 65 2018 83 Norddjurs 2019: 23 2018: 37 Syddjurs 2019: 68 2018: 46 Silkeborg 2019: 91 2018: 87 Favrskov 2019: 39 2018: 53 Samsø 2019: 2 2018 1 Kilde: Danmarks Statistik

Stadig flere indbrud i Danmark

Også hos indbrudssatsningen Bo trygt!, som består af TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, jubles der over udviklingen. Om end der stadig er meget at gøre.

For målt pr. indbygger sker der fortsat omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland.

- Det, en tyv er allermest bange for, er at blive set, og vi anbefaler, at man nu hvor hækkene er ved at være afblomstrede, finder hækkesaksen frem og klipper hækken ned. For så giver man naboerne mulighed for at kigge ind og forstyrre en tyv, der er på vej på arbejde. Hvis man ovenikøbet sætter lys med sensorer op, så vil tyven have meget sværere ved at få arbejdsro, siger Britt Wendelboe fra samarbejdet.

02:10 VIDEO: Efter flere indbrud i varebiler har en tømrermester fra Hammel valgt at sætte alarmer i bilerne. Og netop i Favrskov Kommune har der været ekstra mange indbrudstilfælde. Indslaget er fra den 13. juni. Luk video

Nabohjælp er vejen frem

Rigtig mange indbrud sker i ferierne, og derfor kan det være en rigtig god idé at sikre sit hus og tilmelde sig Nabohjælp, inden man drager afsted.

Der er 280.000 nabohjælpere i Danmark, og tallet stiger hele tiden.

- Der sker typisk mange indbrud i juli måned, men gode naboer er en af de bedste måder at beskytte sig imod tyven på. Naboer, der hilser på ukendte ansigter og spørger ind til deres ærinde på vejen, stresser en indbrudstyv, og vi ved, at aktiv nabohjælp kan forhindre op til hvert femte indbrud, siger Emilie Birk Jørgensen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.