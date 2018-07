Færge ude af drift: Udsat for hærværk i aftes

Kabelfærgen, der sejler mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd på Randers Fjord, er torsdag ude af drift, efter den i aftes blev udsat for hærværk.

Færgens redningsbåd blev i går aftes nemlig udløst af, hvad der på videoovervågningen ligner et par unge mennesker. Da man ikke har en reserveflåde, kan man ikke sejle.

Det er en redningsbåd med plads til 100 mennesker, og den er over 10 m lang og syv m bred, så det er en temmelig stor krabat. Svend Svendsen, overfartsleder

- På videoovervågning kan vi se, at to unge mennesker udløser redningsflåden lidt i kl. 23 i går aftes. Det er en redningsbåd med plads til 100 mennesker, og den er over 10 m lang og syv m bred, så det er en temmelig stor krabat, siger overfartsleder Svend Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der arbejdes i øjeblikket på at finde en reserveflåde - formentlig fra Esbjerg - men det forventes, at den først kan være monteret på Udbyhøj-færgen i aften.

Håber på en løsning i løbet af i dag

- Vi kan jo ikke sejle med gæster uden den, men vi håber på, at det er løst i løbet af i dag, så vi sejler igen fredag, siger Svend Svendsen.

Østjyllands Politi har torsdag været ved færgeoverfarten for at søge efter spor og snakke med folkene fra færgen.

- Vi kan indtil videre kun bekræfte, at vi har fået en anmeldelse af hærværket i morges, og at der er noget video fra stedet, vi skal have indhentet og kigget igennem, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jeanette Løv Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hærværket beløber sig ifølge færgen til ca. 100.000 kr. til ompakning af flåde, lån af reserveflåde, af og på montering og mistet indtægt i standbyperiode.

Overfartslederen husker kun én gang tidligere, hvor færgen har været udsat for hærværk. Det var for knap 10 år siden, hvor den blev overmalet med graffiti.

Passagerer henvises indtil videre til overfarten mellem Mellerup og Voer.