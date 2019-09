Færge påsejler kaj - afgange aflyses resten af dagen

Molslinjens færge Express 4 kommer ikke ud at sejle mere i dag, torsdag. Det er konsekvensen af, at færgen ved middagstid påsejlede kajen ved Sjællands Odde.

Påsejlingen skete, da færgen skulle vende helt tæt på kajen, og den har ved uheldet pådraget sig en skade på den ene side af fronten.

Lise Koefoed sad i sin bil og så, da uheldet skete.

- Jeg tænkte, at færgen godt nok var lidt tæt på kajen, og så gav det ellers et ordentligt drøn da den knaldede snuden ind i kajen. Det varede lidt, før den fik vendt rundt, og bilerne kunne køre ud, siger Lise Koefoed.

Her ses den skade, der er sket på færgen.

De ventende passagerer fik kort tid efter af vide, at afgangen var aflyst, og hos Molslinjen bekræfter man hændelsen og oplyser, at man er nødsaget til at aflyse yderligere fire afgange med færgen i løbet af dagen.

Express 4s fem resterende afgange torsdag aflyses.

- Den har haft en berøring med kajen, og det betyder, at den udgår af sejlplanen i dag, siger Jesper Maack, kommunikationschef ved Molslinjen.

Han fortæller, at ingen personer er kommet til skade, og at man nu er ved at undersøge omfanget af skaden.

Kunder med billet til de pågældende afgange med Express 4 vil modtage en sms fra Molslinjen med deres muligheder.

Kort tid efter påsejlingen satte personalet en båd i vandet og sejlede ud for at besigtige skaderne.

Artiklen opdateres...