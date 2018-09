Færge indstiller sejlads – der er for meget vand

Lørdag har M/F Ragna indstillet sejladsen i Randers Fjord mellem Mellerup og Voer. Årsagen kan lyde som en joke.

- Det er på grund af højvande, fortæller overfartsleder Svend Svendsen.

Men den er god nok. Efterveer fra stormen Knud har betydet, at vandstanden er steget så meget, at færgelejet er oversvømmet.

- Når den er over plus 90 centimeter fra normal vandstand, så kan vi ikke sejle, fortæller Svend Svendsen fra Randers Fjords Færgefart.

Og når færgelejet er oversvømmet, så er der ikke meget andet at gøre, end at indstille sejladsen.

- Der står omkring 10 centimeter ved færgelejet ved Mellerup. Og på den anden side ved Voer, vil der nok stå omkring 40 centimeter, fortæller overfartslederen.

Ragna har indtil nu i år fragtet 32073 passagerer over Randers Fjord. Lørdag måtte dem, der skulle over køre op til kabelfærgen i Udbyhøj for at krydse fjorden.

- Kabelfærgen har sejlet i løbet af dagen, siger Svend Svendsen.

Forventer at sejle igen søndag

Det er ikke exceptionelt, at færgelejet bliver oversvømmet.

- Når vi har de her storme, så har vi normalt forhøjet vandstand. Det oplever vi tre fire gange om året, fortæller overfartsleder Svend Svendsen fra Randers Fjords Færgefart.

Derfor er der heller ikke så meget at gøre ved det.

- Det må man jo leve med, naturens elementer dem må vi bare respektere. Der er ikke andet at gøre ved det, siger Svend Svendsen.

Han forventer at færgen Ragna er i fuld drift igen i morgen, når vandstanden har lagt sig.