Færger aflyser afgange på grund af kraftig vind

Det er kun lige begyndt at blæse i Østjylland, hvis man spørger meteorologerne.

Men den kraftige vind har allerede fået Samsø Rederi til at aflyse flere afgange.

Det skriver de på deres hjemmeside og på Facebook.

Det drejer sig om afgangene Hou, Jylland kl. 9.30 og Sælvig, Samsø kl. 10.45.

- På grund af kraftig blæst og vindstød af stormstyrke bliver følgende afgange aflyst i dag, skriver de og opfordrer passagerer til at holde sig opdateret på hjemmesiden.

Læs også Voldsomt blæsevejr over Østjylland fredag

Også færgen mellem Grenaa og Anholt er ramt af vejret fredag.

De aflyser afgangen fra Grenaa kl. 13:00 og sejler i stedet for lørdag d. 9/3 kl. 09:00 fra Grenaa.

Andre færger sejler

Hos Molslinjen regner de med at holde fartplanen trods meldingerne om vindstød af stormstyrke senere i dag.

- Vi regner med at holde fartplanen i dag på trods af blæsten. Det, vi har gjort, er, at vi har rekvireret en slæbebåd til at støtte færgen i Aarhus ind til kajen, hvis det bliver nødvendigt, siger Jesper Maack, der er kommunikationschef ved Molslinjen.

Samme melding lyder fra folkene bag Tunøfærgen.

- Vinden er ikke så slem for os, så planen er, at vi holder fartplanen, siger Bjarne Mølgaard, der er overfartsleder for Tunøfærgen.