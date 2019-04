Færdselsuheld på motorvej skaber trafikalt kaos

Opdatering Klokken 18:00

Der er igen åbnet for færdslen på Djurslandmotorvejen. Ifølge Østjyllands politi var to biler kørt sammen på motorvejen. Som følge af sammenstødet er to personer kørt til behandling på Skejby Sygehus. Politiet har på nuværende tidspunkt intet kendskab til skadernes omfang.