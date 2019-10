Fængsel ramt af lyn to gange - og det kostede kassen

Det er uheldigt nok, at et lyn slår ned i en bygning én gang. Men helt usædvanligt blev Enner Mark Fængsel ved Horsens ramt to gange.

Her gik udstyr til en samlet værdi af ti millioner kroner i stykker.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Folketingets Retsudvalg.

Fængslet - der også er kendt under navnet Statsfængslet Østjylland - blev først ramt af et lyn i juni, og to måneder senere skete det så igen.

Det var lynnedslaget i august, der var det mest alvorlige. Det medførte, at dele af fængslets tekniske udstyr blev ødelagt.

Det betød blandt andet, at fængslet var nødsaget til at indkalde ekstra personale, mens udstyret var i stykker, og samlet løb regningen op i omkring ti millioner kroner.

Et lynnedslag i august medførte, at dele af fængslets tekniske udstyr blev ødelagt. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Sitrede da lynet slog ned

Kriminalforsorgen har efter de to lyn forsøgt at undersøge, om man kan gøre noget for at værne sig mod, at lignende sker igen.

- På Enner Mark er der i forbindelse med reparationerne bestilt et tilsyn af lynafledningen på fængslet, herunder også af mulighederne for eventuelle forbedringstiltag, lyder det i folketingssvaret.

En teknisk rådgiver har dog bemærket, at det vil være "meget vanskeligt" at beskytte sig mod kraftige lynnedslag.

Det var meget voldsomt. Anette Bækgaard Jakobsen, institutionschef

Lynnedslag nummer to skete den 27. august om aftenen.

På overvågningsbilleder fra fængslet kunne man ifølge Horsens Folkeblad se, hvordan det sitrede, da lynet slår ned.

- Det var meget voldsomt. Lynet slog igen ned i en mast, denne gang i den anden ende af fængslet tæt ved hovedindgangen, har institutionschef Anette Bækgaard Jakobsen fortalt til avisen.

Ingen personer kom til skade ved de to episoder.