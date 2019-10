Fængsel dømt for at nedværdige mand - skulle sprede ballerne for personale

En mand, der var varetægtsfængslet i en sag om hvervning til terror, blev udsat for en nedværdigende og ydmygende behandling i flere måneder.

Det har Retten i Horsens slået fast i en dom tirsdag.

Kriminalforsorgen skal betale 25.000 kroner til manden, fordi hans menneskerettigheder blev krænket i løbet af otte måneder.

Stod på i 11 måneder

Dagligt blev han udsat for kropsvisitation i Enner Mark Fængsel, der ligger 10 kilometer vest for Horsens, oplyser hans advokat, Tobias Stadarfeld Jensen.

Han skulle være nøgen og indtage forskellige stillinger. For eksempel skulle han sprede ballerne for Kriminalforsorgens personale.

Regimet stod på i løbet af i alt 11 måneders varetægtsfængsling.

Enner Mark Fængsel (Statsfængsel Østjylland) erstattede det 150 år gamle og nedslidte Horsens Statsfængsel og blev indviet den 2. oktober 2006. Fængslet har plads til i alt 235 indsatte. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Retten i Horsens godkender de første tre måneders indgreb, men de sidste otte måneder er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det var ikke nødvendigt at fortsætte med de daglige visitationer, som indebar ydmygende stillinger og undersøgelse af intime steder, fastslår retten ifølge advokaten.

Problemet er, at de foregik helt rutinemæssigt og automatisk og uden nogen konkret begrundelse, understreges det i dommen.

Advokat: Brug for revision

Byrettens afgørelse og en dom fra Højesteret for nylig bør få vidtrækkende konsekvenser, mener advokat Tobias Stadarfeld Jensen.

Kriminalforsorgen må utvivlsomt ændre på sin praksis. Advokat Tobias Stadarfeld Jensen

- Der er brug for en gennemgribende revision af den visitationspraksis, som man arbejder med, tilføjer han.

I retten har Kriminalforsorgen hævdet, at det var i orden, at manden var placeret i såkaldt sikkerhedsklasse 2, som indebærer daglig nøgenvisitation.

Der var risiko for indsmugling, har myndighederne sagt. For eksempel var der frygt for, at der kom radikaliserende materiale inden for murene.

Imidlertid blev der aldrig fundet noget forbudt materiale.

Blev deprimeret og vred

I forvejen skulle manden også nøgenvisiteres, når han skulle fra en afdeling til en anden. I øvrigt blev cellen hver dag endevendt.

Virkningen af de daglige indgreb var, at han blev deprimeret og følte vrede og afmagt, har han forklaret.

Sammen med advokat Claus Bonnez fører Tobias Stadarfeld Jensen for tiden flere sager mod myndighederne om nedværdigende behandling netop på grund af visitationer.

For nylig fastslog Højesteret, at retspsykiatrisk afdeling i Viborg udsatte en patient for en nedværdigende behandling i strid med menneskerettighederne.

Han blev kropsvisiteret cirka 40 gange i løbet af halvandet år. Region Midtjylland blev dømt, fordi regionen ikke foretog de nødvendige vurderinger af, om indgrebet var påkrævet.