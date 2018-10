Fællesskab og træning skal bryde de dårlige vaner

Alene når man langt, men sammen når man i mål. Nogenlunde sådan lyder et ordsprog. En anelse fortærsket måske, men dog stadig med hold i virkeligheden.

I hvert fald hvis man spørger en gruppe kvinder fra Horsens, som er fælles om at nå et mål. At komme i bedre form og bryde med de dårlige vaner.

Læs også Forsøg skal undersøge om vinterbadning slanker

Lørdag trodsede de det første strejf af vinteren og var til fællestræning på Langelinje i Horsens.

- Det har været lidt koldt, for vi skal ned i græsset nogle gange og får kolde fingre, men det går også, for vi får jo varmen ved at lave nogle øvelser, siger Sine Jensen fra Horsens.

Mette Vinum fra Vanebryderen står bag fællestræningen i Horsens.

De dårlige vaner skal brydes

Kvinderne er sammen om en 20 dages vægttabs-challenge, som Vanebryderen står bag. Formålet er at tabe sig, komme i form og få styr på ens vaner og livsstil.

- Jeg har tidligere selv prøvet at starte op og gå til træning, uden at det rigtig er lykkedes mig at nå derhen, hvor jeg gerne vil, siger Sine Jensen, som nu derfor er med på holdet med de andre kvinder.

Selvom træningen er hård, er der også plads til smil og fællesskab.

- Jeg synes, at det er rart, at man har de samme udfordringer, og at man kan stille spørgsmål til de andre, som er i samme situation, siger Åse Madsen fra Hovedgård.

Vanebryderen vil skabe et fællesskab af kvinder, der hjælper og bakker hinanden op om det for at sammen i mål. Og at dømme ud fra dagens træning i kulden ved fjorden i Horsens, ser det ud til at lykkes meget godt.

Læs også "Du er ikke god nok. Du er for grim til at åbne munden. Du er kedelig. Træk maven ind!"

- Rigtig mange har fået virkelig flotte fremskridt på bare 20 dage, og det er helt sikkert også fordi, at de har andre kvinder, som de kan støtte sig op ad, siger medejer af Vanebryderen i Horsens, Mette Vinum.

I videoen øverst på siden kan du komme en tur med til fællestræning i Horsens.