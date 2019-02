Fædregruppe hitter i Aarhus: - Vi kan snart ikke være flere

Der bliver leget, snakket om Champions League i fodbold og raslet med legetøjs æg. Sådan foregår en typisk torsdag eftermiddag på Dokk1 i Aarhus.

For her mødes fædre i Fars Legestue, der er en pendant til en mødregruppe.

Initiativet har stået på i ti år, og det er efterhånden så stor en succes, at manden bag projektet overvejer, om det skal foregå mere end én eftermiddag om ugen.

- Vi rammer snart maks. i forhold til, hvor mange der kan være her. Derfor er vi begyndt at snakke om, hvorvidt vi skal holde Fars Legestue to gange om ugen. Men lige nu er det bare ønsketænkning, for vi har ikke midlerne til det, siger Michael Jeppesen, der er tovholder på projektet.

De gange, jeg selv har besøgt Fars Legestue, har jeg mærket et stærkt mandefællesskab, men der bliver også snakket om børnene. Thomas Medom (SF), rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune

Han fortæller videre, at succesen er kommet på trods af, at der kun bliver gjort fysisk reklame for Fars Legestue gennem en folder fra sundhedsplejersken.

- Rigtig meget af det går fra mund til mund, og så er der også nogen, der søger vores side op på Facebook, forklarer han.

Vi skal tænke på far

Også på rådhuset er de glade for den succes, som Fars Legestue har fået. Det fortæller Thomas Medom (SF), der er rådmand for børn og unge i Aarhus Kommune.

- Det er et fantastisk initiativ. De gange, jeg selv har besøgt Fars Legestue, har jeg mærket et stærkt mandefællesskab, men der bliver også snakket om børnene, siger han og fortsætter.

Der er også en pædagog og en sundhedsplejerske til stede ved Fars Legestue.

- Som kommune og sundhedsplejerske skal vi i højere grad til at tænke på tilbud til faderen, så det ikke automatisk er moderen, der får tilbuddet. Et tilbud kan lige så godt henvende sig til parret eller faderen.

- Derfor tror jeg også, at vi når til et punkt, hvor fædregrupper opnår samme popularitet som mødregrupper, siger Thomas Medom

Fars Legestue foregår hver torsdag fra 12-14.30 på Dokk1 i Aarhus. Det er gratis og uden tilmelding.