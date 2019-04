Fæces-transplantationer er en rigtig god forretning

Indlæggelsestiden for alvorligt syge tarmpatienter kan næsten halveres, og det samme kan udgifterne, hvis de får en rask persons afføring i maven i stedet for at blive fyldt med antibiotika.

Effekten af såkaldte fæcestransplantationer med sonde, kapsler eller koloskopi har været kendt et stykke tid.

Men nu er det dokumenteret, hvor meget sundhedsvæsenet kan spare på populært sagt at bruge bæ-transplantationer frem for medicin.

Ved at følge 50 patienter har forskere på Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet som de første i verden fastslået, at behandlingen af patienter med den såkaldte dræberdiarré Clostridium difficile har sparet samfundet for otte-ni millioner kroner.

100 patienter får årligt en fæcestransplantation Forskerne ved ikke hvorfor, men transplantation med fæces redder tarmen hos alvorligt syge tarmpatienter. Omkring 4000 patienter rammes årligt af dræberdiarré. Omkring hver fjerde får det igen og igen. 25 procent af dem dør. Resten får ofte en række antibiotikabehandlinger, før nogle af dem fæcestransplanteres, da det endnu ikke er standardbehandling. * Der foretages årligt omkring 100 danske fæcestransplantationer. * Behovet anslås at være 500. * Patienterne er typisk raske, et par timer efter at de har fået den fremmede afføring via sonde, tablet eller gennem endetarmen. * Jo mere syge de er, jo bedre effekt. * Der forskes grundigt i, om fæcestransplantationer også kan hjælpe andre patienter med sygdomme såsom fedme, diabetes, irritabel tyktarm, sklerose og fibromyalgi. Resultaterne er hidtil ikke overbevisende. Kilde: Aarhus Universitetshospital

Indlagt i væsentlig kortere tid

- Patienterne gik fra at være indlagt 37 døgn til 20 døgn i året efter fæcestransplantation. Det opsigtsvækkende er, at behandlingen oftest virker efter få timer, siger Christian Lodberg Hvas.

Han er overlæge ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Therapeutic Advances in Gastroenterology.

Den viser, at udgifterne per patient i gennemsnit falder fra 420.000 til 243.000 kroner om året.

Vil åbne fæcesbank

Christian Lodberg Hvas håber, at behandlingen fremover kan udbredes, så de meget syge patienter hurtigt sendes videre til fæcestransplantation, inden de skal igennem antibiotikabehandlinger, som risikerer at ødelægge deres tarm endnu mere.

Han samarbejder med professor Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet i CEFTA, Center for Fæcestransplantation ved Aarhus Universitetshospital, samt professor Tine Rask Licht fra Danmarks Tekniske Universitet og overlæge Christian Erikstrup fra Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital.

Med støtte fra Innovationsfonden arbejder CEFTA på at gøre afføring fra raske og gennemtestede donorer til dansk standardbehandling. Blandt andet ved at opbygge en fæcesbank i Aarhus a la blodbanken.

- Vi har en behandling, som er effektiv, og som sparer samfundet for millioner af kroner hver måned, siger Christian Lodberg.