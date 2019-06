Facere skal fjernes fra det centrale byrum

Du spotter dem på lang afstand, prøver at snige dig udenom, men pludselig hopper en af dem ind foran dig med en blanding af begejstring og kampgejst.

Det er selvfølgelig facere, der er tale om; de typisk unge mennesker, der prøver at hverve medlemmer til organisationer som eksempelvis Børns Vilkår, Læger Uden Grænser eller Red Barnet.

Det er ofte i den gode sags tjeneste, facerne står på gaden, men mange i Aarhus er trætte af hele tiden at skulle forholde sig til dem.

Slipper for konfrontation

Nu vil Aarhus Kommune og Aarhus Cityforening i samarbejde med indsamlingsorganisationernes brancheorganisation (ISOBRO) prøve sig frem med et nyt koncept, hvor facere kun må arbejde i udvalgte zoner.

- Når man bevæger sig gennem midtbyen, bliver du gang på gang spurgt, om du ikke vil støtte noget. Det er for at slippe for denne direkte konfrontation, som folk er godt og grundig trætte af, siger direktøren for Aarhus Cityforening, Claus Bech, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er træls hele tiden at skulle give undskyldninger for, at man ikke vil snakke med nogen.

Udspillet handler om 8-10 zoner, som vil blive placeret i udkanten af gangarealer og markeret med vejsøm.

Stande og events

Generalsekretæren for ISOBRO, Robert Hinnerskov, ser frem til de nye muligheder, aftalen giver.

- Kommunen vil give adgang til, at vi fx kan have stande med. Vi vil gerne afprøve de muligheder, det giver, at være til stede på gaden på en ny måde – også at kunne eksperimentere med events, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Inden sommerferien tager Aarhus Cityforening, ISOBRO og Teknik og Miljø sammen på byvandring i midtbyen for at finde de steder, som skal dedikeres facere. Den endelige løsning er efter planen klar i løbet af efteråret.

Det eneste, der kan stå i vejen for, at planen udleves, er, hvis ISOBRO ikke er tilfreds med de valgte steder efter byvandringen.

- Vi mangler at komme rundt og se lokationerne, men jeg vil gerne understrege, at vi har en god dialog, lyder det fra Robert Hinnerskov.

En grundlovssikret ret

ISOBRO indgår frivilligt i samarbejdet, da de 190 organisationer i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation har en grundlovssikret ret til at hverve medlemmer på gaden.

- Jeg er bevidst om, at der har været kritik af facere, men vi skal passe på vores grundlovssikrede ret, siger Robert Hinnerskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Robert Hinnerskov arbejder ISOBRO med god indsamlingsskik. Det betyder blandt andet, at medlemshververne skal være hensynsfulde og høflige, og at de selvfølgelig tager imod et "nej tak" på en respektfuld måde.

Aarhus Cityforening håber, at aftalen i Aarhus kan danne grundlag for, hvordan facere skal stå i landets øvrige større byer.

Der er i første omgang tale om et toårigt forsøg, som løbende vil blive evalueret.