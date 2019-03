Facebook besøgte gymnasium for at advare unge mod falske nyheder

Hvad er sandt, og hvad er falsk? Det kan være svært at skelne, når en artikel pludselig dukker op på Facebook.

Derfor var en ansat fra den amerikanske virksomhed onsdag formiddag forbi statsgymnasiet i Aarhus for at debattere og gøre de unge klogere på, hvordan falske nyheder kan opdages.

Det var lidt en øjenåbner for os alle sammen, at det var muligt at bruge platformen til noget andet end gode ting. Martin Ruby, politisk chef for Facebook i Norden og Benelux.

For Facebook føler, at de har et stort ansvar for, at de falske nyheder ikke sendes i kredsløb på det store internet.

Det fortæller Martin Ruby, der er politisk chef for Facebook i Norden og Benelux.

- I forbindelse med det danske valg, som kommer inden sommer, har vi samarbejdet med myndighederne og de forskellige partier i lang tid. Vi har prøvet at give dem hurtig adgang til vores systemer, hvis der er noget, som går galt. Og så har vi engageret en ekstern faktatjekker, som kan gå ind og stemple ting på vores platform, hvis de ser lidt uldne ud, siger han i forbindelse med besøget på Aarhus Statsgymnasium.

Der var fulde huse, da Facebook var på besøg på Århus Statsgymnasium.

Tidligere har Facebook oplevet udfordringer med at holde de falske nyheder tilbage. Særligt under det amerikanske præsidentvalg blev mange modererede sandheder sent i cyperspace, fortæller Martin Ruby.

- Det var lidt en øjenåbner for os alle sammen, at det var muligt at bruge platformen til noget andet end gode ting. Det betød, at vi efterfølgende har prioriteret at holde et vågent øje ved valg, at sætte ind overfor falske profiler og falske nyheder.

Eleverne føler sig oplyst

Tilbage på Aarhus Statsgymnasium er eleverne glade for oplægget og debatten, hvor også DR’s tidligere generalsekretær Ulrik Haagerup deltager sammen med medieforskeren Mark Ørsten og Lykke Møller Kristensen, der er ekspert i digital dannelse og adfærd.

Men de stiller sig alligevel en lille smule tvivlende overfor, om de selv ville tro på en falsk artikel, hvis den landede for næsen af dem i forbindelse med et folketingsvalg.

Det siger 19-årige Martin Mejlgaard, som går i 3.G på gymnasiet.

- Jeg tror særligt, at den unge generation er dygtige til at være opmærksomme på, hvor nyhederne kommer fra, når de dukker op på de sociale medier. Jeg tror, at vi er gode til at skelne mellem det pure opspind og det faktuelle. Det bliver først skræmmende, når det har delelementer af begge dele. Så kan det være svært at skelne, siger han.

Jeg er ikke bange for at hoppe i en fælde. Martin Mejlgaard, gymnasieelev

Martin Ruby erklærer sig enig i den betragtning. For til onsdagens debat blev han også klogere på, hvor oplyste gymnasieeleverne i virkeligheden er, når det kommer til falske nyheder.

- Det var superinteressant at høre de unges input, og jeg er meget optimistisk omkring deres evne til at filtrere ting. Der var også flere af de andre eksperter i panellet, som kunne oplyse, at det ofte er ældre mennesker, som deler falske nyheder på Facebook. Jeg tror, at det er rigtigt, at folk som mig selv er vokset op i en anden virkelighed, end de unge mennesker, siger han.

Og den politiske chef kan også godt tage det helt roligt, hvis man spørger Martin Mejlgaard.

- Jeg er ikke bange for at hoppe i en fælde. Jeg kommer til at være meget kritisk i de uger, hvor der er folketingsvalg, siger han.