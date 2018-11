Fabrik i landsby udvider: Naboerne frygter for miljøet

Betonvirksomheden Leca i Vissing i Favrskov kommune vil udvide produktionen markant. Det kunne borgerne i Vissing læse i en lokalplan, de modtog i sidste uge, og det har nu skabt bekymring.

Læs også ARoS-direktør: - Nedskæringer vil få store konsekvenser

For allerede inden den foreslåede lokalplan er blevet en realitet, er der nemlig gener fra den store fabrik.

Jeg tænker selvfølgelig på vores miljø. Vi har i forvejen lidt sorte vinduer og lidt svovllugt, hvis vinden er den her retning. Fie Larsen, Nabo til Leca

- Der er kommet flere og flere lastbiler. Der er tung trafik gennem byen, og det er rigtig mange lastbiler hver dag, siger Fie Larsen der bor tæt på Leca.

I lokalplanen står der, at Leca-værket skal have lov til at skifte brændsel fra kul til affaldstræ, og for borgerne skaber det usikkerhed omkring, hvad de i fremtiden kan forvente af luften i området.

De små veje i landsbyen Vissing har meget tung trafik i løbet af hverdagene.

- Jeg tænker selvfølgelig på vores miljø. Vi har i forvejen lidt sorte vinduer og lidt svovllugt, hvis vinden er den her retning, siger Fie Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men ifølge Leca er der ikke noget at bekymre sig om for fabrikkens naboer. De planlægger nemlig at installere et såkaldt røggasvaskanlæg, der skal rense røgen og fjerne lugten.

Fie Larsen oplever i forvejen lugt af svovl, og hun er bekymret for, hvad fabrikkens nye tiltag betyder for luften nær hendes hjem.

- For borgerne får det ikke en negativ indflydelse. Det kommer til at rense vores røg, og det kan jo kun have en positiv indflydelse umiddelbart, siger Jesper Schmidt, der er projektchef på fabrikken.

Kommunen forventer forbedringer

Favrskov Kommune står bag lokalplanen, der godkender projektet, og kommunens teknik- og miljøformand er ikke bekymret for projektets indflydelse på beboerne i området.

- Jeg synes, det projekt, som vi har fremlagt en lokalplan til for Lecaværket, er et rigtig spændende projekt. Det giver altid bekymring, når man laver noget om, men jeg er sikker på, at Leca-værkets projekt er med til at forbedre forholdene omkring Leca-værket, siger Anders G. Christensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Fabrikken producerer meget røg, og fra Leca lyder det, at projektet vil resultere i, at røgen bliver renere.

Og selvom det er et stort projekt, betyder det angiveligt ikke, at generne fra lastbiler bliver øget.

- Der er ikke noget i det her projekt, der vil øge transporten til eller fra fabrikken. Jeg kan godt forstå, hvis folk er irriterede over at have lastbiltrafik forbi deres huse, og vi vil gerne hjælpe med at få det løst, hvis vi kan, siger Jesper Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Bevæbnet med bobler og banko: - Østjyske kvinder samler ind til velgørenhed

- Det, vi lægger op til med lokalplanen, er at give mulighed for at køre modulvogntog ned til Leca-værket. Så mit håb er, at der kommer til at køre færre lastbiler gennem Vissing, fordi en del af transporten bliver flyttet over på modulvogntog, siger Anders G. Christensen (V).

Lokalplanen er i høring indtil d. 2. januar.