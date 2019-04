Fårene Sofie Linde og Lukas Graham blev klappet til Fårets Dag

Smag lammekød, prøv at klappe et lille påskelam og se fårene blive klippet, så de er klar til den varme sommer.

Det er blot nogle af de ting, som foregår påskelørdag rundt omkring hos landets fåreavlere

Det er i anledning af Fårets Dag, som foregår hvert år på påskelørdag.

Læs også Østjysk virksomhed leverer klimavenlige kølere til hele verden

Brødrene Elias og Noah August Finseth fra Vejle var mødt op med deres forældre på en gården Dortheasminde for tredje gang.

- Det er fedt, for det er ikke noget, man får lov til at se hver dag. Det er fedt at komme en dag om året og få lov til at se fårene og smage smagsprøver på lam, siger Noah August Finseth, der er ni år gammel.

Det er fedt at komme en dag om året og få lov til at se fårene og smage smagsprøver på lam. Noah August Finseth, 9 år.

Fårets Dag foregår over hele landet, hvor mange fåreavlere holder åbent hus for alle interesserede.

Det er en særdeles populær dag for landmanden Jacob Korsvik. Sidste år havde han over 600 besøgende til Fårets Dag på gården.

De to brødre Noah og Elias August Finseth fik lov at klappe de små lam inde i stalden.

Ikke noget man prøver hver dag

I Hørning har et par af byens landmænd budt børn og voksne indenfor på gården, så de kan se og opleve fårene på tætteste hold.

- Vi synes, at det er sjovt, at folk kan komme herud og se, hvordan det virkelig foregår på landet. Og så kan vi også se, at det er en god oplevelse for både børn og voksne at få lov til at klappe et lam, siger Jacob Korsvik, der er landmand på gården Dortheasminde i Adslev ved Hørning.

For gæsterne gjorde det særligt indtryk at se fårene blive klippet, og de var nysgerrige på, om det gjorde ondt på fårene.

- Jeg tror mest, at det kilder. De er nødt til at blive klippet, så de ikke kommer til at svede meget om sommeren, for så ender det med, at de til sidst får en tyk pels, siger Noah August Finseth.

00:39 VIDEO: Mange børn og voksne var mødt op for at kæle for de små lam. Luk video

Lukas Graham som får

På gården hos Jacob Korsvik har de hvert år forskellige temaer, som de opkalder dyrene efter. Førhen har det blandt andet været karaktererne fra Matador eller de kongelige, som dyrene er opkaldt efter.

I år er fårene opkaldt efter kendte mennesker. Derfor er det får med navne som Sofie Linde, Chili Klaus og Lukas Graham, der render rundt ude i stalden.

Læs også Museum inviterer til dissekering af bjørn

- Jeg tror, at Lukas Graham synes, at det er sjovt at have et får opkaldt efter sig, siger Noah August Finseth, mens lillebror tilføjer:

- Jeg vil da også gerne have et får opkaldt efter mig, siger 8-årige Elias August Finseth.

I år lagde 450 besøgende vejen forbi Fårets Dag ved Dortheasminde for at møde de 48 får.