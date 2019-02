Får nu råd til første klasse: Stor milliongevinst vundet på banegård

Det kan pludselig blive en meget bedre togtur, hvis man inden afrejsen svinger forbi banegårdens kiosk og køber en lotto-kupon. Det er en dansker, der nu er lottomillionær, et tydeligt bevis på.

Onsdag aften blev der nemlig fundet en heldig vinder af en andenpræmie i Danske Spils Vikinglotto. Kuponen har nu en værdi af på 8.133.457 skattefri danske kroner.

- Personen, der havde fanget seks rigtige vindertal, har købt sin kupon i 7-Eleven kiosken på Aarhus Hovedbanegård - og får nu formentlig råd til at rejse på første klasse på de næste mange togture, lyder det fra Danske Spil.

Spiludbyderen har endnu ikke talt med vinderen og kan derfor ikke oplyse mere om, hvem personen er.

Onsdagslottoens førstepræmie blev ikke udtrukket, så i næste uge stiger førstepræmiepuljen til 116 millioner kroner.

Vindertallene Vindertal : 1,10,11, 12, 24,43 Vikingtal: 5 Kilde: Danske Spil

Første millionær fra Hammel

Det er ikke første gang, at der er vundet mange millioner kroner i onsdagslotto-kuponer købt i Østjylland. Årets første millionær blev således udklækket i Hammel, hvor en spiller havde købt sin kupon til trækningen den 2. januar i Centerkiosken.

Kuponen viste sig at være 4.381.215 kr. værd.

Det er sjovt, at det lige er onsdagslotto-kuponerne, som der er held med, for det er den laveste af lotto'erne rent omsætningsmæssigt. Tidligere er der vundet 1,6 og 1,8 mio. kr. her i kiosken. Jan Lyk Eskildsen, kioskejer Centerkiosken

I første omgang efterlyste Danske Spil vinderen, som kort efter meldte sig på banen. Det viste sig at være en lokal stamkunde.

- Vi er jo nummer 1 på pengelisten i år. Som forhandler håber man på tre ting. Enten at man selv vinder - men jeg spillede ikke i går - at der ingen vinder er så præmiepuljen stiger, eller at en kunde vinder den store gevinst, sagde kioskejeren Jan Lyk Eskildsen den 3. januar til TV2 ØSTJYLLAND.

Jan Lyk Eskildsen huskede dengang, at der tidligere onsdage er ramt seks rigtige to gange i Centerkiosken, hvor gevinsterne dog var noget mere beskedne.

- Det er sjovt, at det lige er onsdagslotto-kuponerne, som der er held med, for det er den laveste af lotto'erne rent omsætningsmæssigt. Tidligere er der vundet 1,6 og 1,8 mio. kr. her i kiosken, fortalte indehaveren.