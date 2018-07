Få overblikket: Det kan du lave i sommerferien i Østjylland

Mens mange østjyder flyver sydpå, er der også nogle, der bliver hjemme. Det betyder dog ikke, at man får minus på oplevelseskontoen.

Østjylland er ved at flyde over med en masse sommerarrangementer for hele familien. Få et overblik over, hvad der sker i hver af de 10 østjyske kommuner herunder:

Nogle af aktiviteterne i Aarhus

Aarhus Tivoli Friheden

Udover at man kan kaste sig over en masse forlystelser, bliver der også henover sommeren afholdt forskellige koncerter i Tivoli Friheden. F.eks. Fed Fredag med L.O.C d. 3. august og Scarlet Pleasure optræder på Friluftsscenen d. 6. juli.



ARoS

Der er nye sommerudstillinger og arrangementer på AroS. Blandt andet tåge-performances, yoga i regnbuen og livemusik.



Aarhus Jazzfestival

Hør en masse lækker musik fra forskellige danske og internationale jazzmusikere ved Klostertorvet og Bispetorvet fra d. 13-22. juli.



Havnebadet

Der er naturligvis også mulighed for at tage sig en dukkert i det nyligt åbnede Havnebad i Aarhus Ø.



Den Gamly By

Som altid kan man komme tilbage i tiden i Den Gamle By. I år kan man også få lov at se, hvordan Dronningens garderobe har set ud gennem sit liv. I skoleferien (14. juli – 5. august) kan man rejse tilbage i tiden og opleve, hvordan det var at være barn i 1864 eller 1927. D. 28. juli – d. 8. august kl. 19-20:00 kan man også se sommerteaterstykket ”Skærsommernatsdrøm”, skrevet af William Shakespear.



Moesgaard Museum

Man kan også tage på Moesgaard Museum og se alle de fantastiske udstillinger.

Fra d. 28-29. juli fra kl. 10:17:00, bliver der desuden holdt Vikingetræf, hvor aktører med over 14 forskellige nationaliteter mødes for at lave en vikingeby med over 1500 indbyggere og 70 handelsboder. Der vil udkæmpes store slag og spilles vikingemusik.



Væksthusene

Se de mange vilde planter i Væksthusene. Hver onsdag fra d. 6.juni – 29. august kl 18-19:00, inviterer Væksthusene på en rundvisning, hvor man kan få en masse at vide og smage på planter fra hele verden.

Der vil hver onsdag kl. 20-22:00 også blive afspillet en aften-lyskulisse, hvor man kan lytte til frøer og andre lyde fra natdyrene i troperne.



Musikhuset Aarhus

Musikhuset Aarhus byder på en masse sommerkoncerter henover sommeren. Derudover er der et pop-up-marked i Parken ude foran musikhuset fra d. 22. juli – 19. august – og det er ganske gratis.



Verdensballet

For syvende gang er Møllerup Gods valgt til at være scene for Verdensballettens klassiske juli-turné, hvor man kan opleve nogle af verdens dygtigste balletdansere fra kompagnier som The Royal Ballet of London, Staatsballet Berlin og Mariinsky Ballet fra Skt. Petersborg på seks forskellige udendørsscener i Danmark og Tyskland. De optræder på Møllerup Gods lørdag d. 14. juli.



Stella Polaris

1-dags festival, der rammer forskellige danske byer. D. 29. juli er det Aarhus’ tur, hvor Botanisk Have danner rammen om festivalen. Det sker fra kl. 12-21:00.



Bas under buen

For femte år rammer Bas Under Buen ned i Aarhus og for tredje gang under den Ringgadebroen. Det er en 8-timers folkefest, hvor basmusikere byder på en blanding af nye og etablerede navne fra den danske bas-scene. Det sker d. 28. juli fra kl. 15-23:00.



Zulu Sommerbio

Igen i år ruller ZULU Sommerbio det helt store lærred ud med nogle af det sidste års bedste film og inviterer til at holde i hånd med dem, du allerbedst kan lide i det fri. Det er selvfølgelig gratis. Det sker fra d. 21-23. juli ved Botanisk Have. Følgende film vil blive vist: Moonlight (D. 21. juli kl. 21:45), Rogue One (D. 22. juli kl. 21:45) og Arrival (D. 23. juli kl. 21:45).



Vilhelmsborg Festspil

Vilhelmsborg Festspil producerer en årlig udendørs forestilling om sommeren i parken ved Vilhelmsborg gods ved Aarhus. Vilhelmsborg Festspil har eksisteret siden 1991 og har opført klassiske operetter, musikalske lystspil og musicals. I år kan man nyde musicalen Grease, som bliver opført kl. 19:30 d. 31. juli – d. 18. august.



Naturhistorisk Museum

Der bliver afholdt VM i Sejsport på Aarhus Ø d. 3.-12. august kl. 10-17:00. Her vil Naturhistorisk Museum have en plads på sidelinjen. Du kan udforske magnetisk sand fra stranden, nærstudere tang, posthornsorme, mosdyr og andre underlige ting.Tag på ekspedition i hvalernes verden, undersøg knogler, og tænder. Byg din egen primitive kikkert, spot en fugl eller kend hvalen på blåsten! Og så er der selvfølgelig en skattejagt med præmier, miniekspeditioner og særlige rundvisninger på museet.



Sallings tagterasse og Ø-haver

På Sallings tagterasse, hvor der er 360 graders udsyn over Aarhus, bliver der gennem hele sommeren spillet musik, dyrket yoga, afholdt vinsmagninger og byttedage.

Nogle af aktiviteterne i Norddjurs

Norddjurs Kattegatcentret

Kattegatcentret har en masse sommerferieaktiviteter, hvor man også kan møde deres nye sandtigerhaj. Men kan booke et prøvedyk med hajerne, tage på havjagt med havnørder, se sælerne blive trænet og fodret, være med i den store krabbedyst og meget mere. Det sker fra uge 27-31.



Djurs Sommerland

Man kan naturligvis prøve en masse forlystelser i Djurs Sommerland hele sommeren, som dette år har fået to nye forlystelser.



Kyst- og Fjordcentret

Ved kyst- og fjordcentret kan man tage på vaderstur med net og spande, tage på GPS-løb, kanotur, sejle i joller, bygge tømmerflåder, filte med uld, flette med siv, snitte træ og meget mere - hele sommeren.



Djursland For Fuld Damp

Oplev nostalgien og hyggen på den gamle station i Allingåbro. Her kan I tage en rejse tilbage i tiden på den 17 km nedlagte banestrækning. Inviter familien med på skinnecykel langs med fjorden, medbringende madkurv. I kan leje en kano og prøve at sejle på Allingåen. På stationen findes også et spændende automobilmuseum, der kan få minderne frem.

Det sker fra d. 1. maj – d. 21. november



Stenvad Mosebrugscenter

Prøv tørvebanen - den gamle smalsporede jernbane fra tørveproduktionens storhedstid er intakt og istandsat ud til kanten af mosen, en strækning på ca. 2,5 km. Et renoveret lokomotiv trækker nu turisterne i specielle personvogne ud i naturen. Man kan prøve at ælte tørv, som man gjorde i gamle dage, tage på skattejagt og spille en masse sjove spil. Mød også mosefolket hver tirsdag, der har gang i forskellige aktiviteter. Kvinderne fra Mosefolket har hjulpet med at væve det store egnstæppe og de små vægtæpper, som hænger i museet.



Auning Kart Park

Man kan hele sommeren køre GoKart i Auning. D. 25. juni – 12. august fra kl. 12-16:00.



Lübker Square

Subtropisk Bad i tre etager for hele familien. Her kan I forlyste jer med bl.a. varmtvandsbassin, morskabsbassin, spa og vandrutsjebane. Hertil kommer sauna og et lækkert hvileområde. Det er åbent hele sommeren.

Nogle af aktiviteterne i Syddjurs

Syddjurs Skandinavisk Dyrepark

Se de mange flotte dyr og se, når bjørnen Palo forudsiger VM-resultater fra d. 6. – 15. juli kl. 16:15 og 18:15.



Nationalpark Mols Bjerge

I Nationalpark Mols Bjerge kan man hele sommeren dykke, sejle, fiske, vandre, cykle, se på ruiner og overnatte i naturen.



Fregatten Jylland

Tag op på Fregatten Jylland hele sommeren fra kl. 10-18:00. Her vil der være en historisk rundvisning, blive vist kanonshow, man lærer at lave reb, og man må klatre i stormasten.



Ree Park Safari

Man kan naturligvis også tage på Safari i Reepark Zoo og f.eks. se alle de flotte savannedyr. Derudover holder Ree Park Safari som noget nyt en "Junior Ranger Sommercamp", som er en lejrskole for børn og unge, der brænder for dyrenes verden og ikke mindst naturen omkring os. På Summer Campen får børnene mulighed for, at opleve helt nye og spændende sider af Ree Park Safari, når de sammen med resten af holdet træder bag kulisserne og får lov til at opleve fascinerende dyr og anlæg på fængende måder. ​ Børnene får 5 sjove og lærerige sommerdage med et tætpakket program, inklusiv fuld forplejning, oppakning og en flot Junior Ranger uniform. Det foregår fra uge 27-32 fra kl. 8-16:00 hver dag. ​





Karpenhøj Naturcenter

​Tag med ud under åben himmel og sank, sans og smag dig til en helt særlig natur- og madoplevelse. Det er et kursus alle dage fra kl. 14-21:00 d. 7. juli og 13. juli. Gode råvarer kombineres med en smuk og lærerig sanketur ud i nærområdet i Nationalpark Mols Bjerge. Ved bålet tilberedes et smukt, ukompliceret og frem for alt velsmagende måltid bestående af minimum fire retter. D. 4. juli kan man tage på træklatringstur med familien. Prøv at klatre op af et reb, der hænger lodret ned fra trækronen ved hjælp af simple redskaber. Nyd den fabelagtige udsigt over Århusbugten, mens du nyder suset i maven, når du sidder i Karpenhøjs store skovgynge. Og bliv udfordret på din behændighed ved at klatre til tops i en smuk grøn bøg.



Munkholm Zoo

Se de mere end 400 forskellige dyr, gå i den børnevenlige zoo og klap dyrene, se forskellige aber blive fodret, få ansigtsmaling og rid på ponyer hele sommeren i Munkholm Zoo.

Nogle af aktiviteterne i Silkeborg

Silkeborg Hjejlen

Få en smuk sejltur på Silkeborgsøerne henover sommeren. Hvis du er klar til at trække stikket i nogle timer og mærke historiens vingesus, mens noget af Danmarks smukkeste natur langsomt glider forbi, er sejlturen en oplagt idé. Når I vælger en rutetur, kan I stå af og på ved anløbsbroerne undervejs, og på den måde tilføje endnu flere oplevelser til jeres dag sammen. Tag f.eks. på Himmelbjerget, på Museum Jorn, oplev naturen ved Slåensø eller smut i AQUA Akvarium & Dyrepark. I kan sejle løs, vælge en nonstop-tur fra Silkeborg eller måske en aftensejlads, hvor solens gyldne stråler spejler sig i havoverfladen og omfavner skovene.



Rovfugleshow i Silkeborg Ørnereservat

Oplev Falkemandens majestætiske ørne, lynhurtige falke, adrætte høge samt de fascinerende og sagnomspundne ugler på tætteste hold. Unge som gamle gyser når fuglene – i det underholdene, lærerige og meget utraditionelle show – i samarbejde med falkonererne viser eksempler på deres fantastiske jagt- og flyveegenskaber. Her får du endda selv chancen for at holde en rovfugl eller ugle. Det sker fra d. 30. juni – 15. juli alle dage kl. 11-12:00.



Zulu Sommerbio

Igen i år ruller ZULU Sommerbio det helt store lærred ud med nogle af det sidste års bedste film og inviterer til at holde i hånd med dem, du allerbedst kan lide i det fri. Det er selvfølgelig gratis. Det sker fra d. 25-26. juli ved Friluftscenen. Følgende film vil blive vist: Kollektivet (D. 25. juli kl. 21:45) og Underverden (D. 26. juli kl. 21:45).



Opera Voce

Hver fredag i perioden 22. juni – 31. august er der opera på torvet i Silkeborg fra kl. 16-18:00.



Silkeborg Classic

Silkeborg Classic er en festival, der hvert år præsenterer store danske og internationale navne fra den klassiske musikscene. Koncerterne kan opleves både ude og inde og på et væld af forskellige scener, som samtidig giver mulighed for at opleve en række af Silkeborgs kulturelle knudepunkter. Det afholdes fra d. 30. juli – 5. august.

Nogle af aktiviteterne i Randers

Randers Randers regnskov

Som altid kan man besøge Randers Regnskov – også i sommeren. Dværgsilkeaben er den nyeste beboer i regnskoven. Randers Regnskov lover, at man får en masse spektakulære oplevelser denne sommer. Selv skriver de: Har du nogensinde stået mindre end ½ meter fra en jaguar og stirret den direkte i øjnene? Eller gået rundt blandt vaskeægte kvælerslanger og kæmpeedderkopper? I Randers Regnskov kommer du tæt på dyrene – HELT TÆT! Man kan også prøve at spise insekt-snacks, røre ved slanger og så har de et talentshow, der hedder NaturTalent, hvor en håndfuld talentfulde dyr vil træde ind i rampelyset og forsøge at overbevise DIG om, at de har det største naturtalent af alle. Herefter kan du stemme på din favorit. Randers Regnskov har åbent hele sommeren.



Klatreparken Randers

Glæd dig til timevis af sjove, vilde og udfordrende klatreoplevelser i Randers. Kom og prøv deres klatrebaner med mange aktiviteter i varierende højder og sværhedsgrader og med lange, sjove svævebaner. Inden du bliver sluppet løs i trætoppene, modtager du grundig instruktion på øvebanen fra uddannede instruktører. Klatreparken Randers har mange sjove klatrebaner i 3-20 meters højde, svævebaner, "frit fald" og andre spændende udfordringer. En klatrebane er en lang række af stålwirer, spændt ud mellem trætoppene og med aktiviteter/forhindringer i mellem hver trætop. Der er også lange, sjove svævebaner! På hvert træ på banen er der en platform, der fører til den næste aktivitet. Klatreparken Randers har 5 baner i 3 niveauer, samt 2 mini-baner. Det er placeret lige overfor Dyrehaven i Fladbro Skov og har åbent hele sommeren.



Hestevognskørsel i Randers City

Hestevognen kører fra Rådhustorvet fra d. 2. juli til d. 19. august mandag-fredag kl. 11-16.30. (Desuden kørsel i enkelte weekender.) Tag en tur rundt i Randers City, se de historiske bygninger og hør historien bag, når Walter og Carlo trækker byens borgere, kunder og turister rundt i den hyggelige hestevogn.



Vestpark Festival

Årets Vestpark Festival finder i år sted d. 3. og 4. august. Programmet indeholder både gamle kendinge og nye navne. Som noget nyt kalder de lørdag formiddag og eftermiddag for "Lørdag for alle". Her vil der være gratis musik og aktiviterer for både børn og voksne, inden aftenens program starter. Kunstnere som Ida Corr og Go Go Berlin vil optræde på festivalen.



Randers Ugen

Randers Ugen byder på hundredevis af aktiviteter fra d. 19. august til d. 18. august. Musik, teater, kunst og sport bidrager med de fleste arrangementer. Og der er meget at opleve, uanset om man foretrækker at blive underholdt, eller selv ønsker at deltage med et bidrag. Der er f.eks. Street Food, minigolf, hestevognskørsel, kareoke, udstillinger, oktoberfester, livemusik og meget mere!



Museum Randers

Museum Randers byder også på en masse aktiviteter i sommeren. Man kan farve garn, tage på oldtidsvandring, se udstillinger og meget mere. Der er forskellige aktiviteter ved forskellige lokationer fra d. 30. juni til d. 16. august.

Nogle af aktiviteterne i Skanderborg

Skanderborg Smukfest

Der er naturligvis Smukfest igen i år fra d. 8-12. august, hvor kunstnere som Shawn mendes, Kendrick lamar, Phlake og MØ skal optræde.



Himmelhop Børnefestival

Man kan altid besøge den 147 meter høje bakke: Himmelbjerget, og denne sommer er der også forskellige aktiviteter på ”bjerget”. Børnefestivalen ”Himmelhop” indtager Himmelbjerget fra d. 27. juni – 12. august. Alt efter hvilken dag man tager derud, kan man lege, klatre, tage på skattejagt, synge, male, se teater, spille fodbold og mange andre ting.



Veteranbiltræf

Hver torsdag aften fra kl. 17-23:00 er der veteranbiltræf ved Simtoften i Ry. Det sker på det grønne areal over for Kvickly Ry. Her kan man opleve et væld af gamle biler og motorcykler – og møde en masse veteranbilentusiaster.



Havnekoncert

Forskellige bands og orkestre spiller forskellige havnekoncerter i Ry. F.eks. The Grand High Band. Det sker fra d. 29. juni til d. 19. august fra kl. 19:30-20:30 forskellige steder i Ry.



Bjergridning på islandske heste

Hvis man elsker heste og kunne tænke sig at ride, så skal man gribe chancen d. 27. juli. Det er den lokale gård, Vengedalen, og VisitSkanderborg, der inviterer til bjergridning og til at lære de tre godmodige, islandske heste nærmere at kende. Det sker ved græsplænen ved Himmelbjerget kl. 11-14.00.



Øm Kloster Museum

Hvordan levede munkene i Ry? Tag med en guide på en rundvisning i klosterruinen på Øm Kloster, og bliv klogere munkenes liv. Det sker i ved Øm Kloster Meseum i Ry kl. 14.00.

Nogle af aktiviteterne i Odder

Odder Tunø festival

Kunstnere som Silas Holst og L:S:D spiller dette på på Tunø Festival i Odder. Det sker d. 5.-8. juli.



Danmarks ældste minigolfbane

Fra d. 5. juli – 11. august kan man hygge sig med minigolf på Danmarks ældste minigolfbane samtidig med, at der livemusik for alle pengene. Bandsene, der spiller, kommer som oftest på cirka fra kl 19-22.



Odder Museum

Bliv viking for en dag på Odder Museum. Eftermiddagene på Odder Museum byder på mange forskellige håndværksmæssige aktiviteter. Hvis man skal være vikingepige eller -dreng, kræver det nemlig det helt rigtige udstyr. Man kan lave sværd og skjold, vikingesmykker med både Thors hammer og kristne kors, karte uld og spinde garn og skrive runer på mini runesten og meget mere. Det sker d. 10. juli kl. 13-15:00.



Hou Havnefest

Havnefesten byder som sædvanlig på en skønsom blanding af havneløjer, sport, musik, fest og underholdning. Masser af live musik i teltene lige fra irsk folkemusik til Lystige Sømænd, Gasolin-Kopier, Fede 80’ere og meget, meget mere. Der er musik for enhver smag og aldersgruppe. Igen i år, er der HOU DROP, gratis morgenkaffe, børneloppemarked, bagagerumsmarked, Tivoli og havnegudstjeneste. Det sker fra d. 13. juli – d. 15. juli. Fredag fra 18-02:00. Lørdag fra 9-02:00. Søndag fra 11-15:30.



Sondrup marked

Fra d. 6.-8. juli er der marked ved Sondrup, som bl.a. indebærer masser af spændende boder, et kæmpe hoppeland, livemusik, veteranbil-udstilling. Fredag åbner markedet kl. 16:00 og slutter kl. 02:00. Lørdag og søndag åbner det kl. 9:00 og slutter kl. 16:00. Der er desuden natbusser, som kører til Horsens fredag og lørdag.



Odder Byfest

Odder Byfest er indbegrebet af hygge med masser af glade mennesker i gaderne og telte med mad og drikke. Ugen igennem er der aktiviteter i byen som foredrag, cykelløb, koncerter, børneaktiviteter, stort kræmmermarked, veteranbilparade, optog og meget mere. Det sker d. 30. juli – 4. august.



Nogle af aktiviteterne i Aarhus

Samsø Samsø festival

Som altid er der festival på Samsø. Det sker d. 18-21. juli, hvor kunstnere som Rasmus Seebach, Citybois og Nik & Jay skal optræde.



Samsø BørneKulturFestival

Musik. Dans. Teater. Litteratur. Ansigtsmaling. Drama. Koncert. Popcorn. Fortælling. Leg. Candyfloss. Workshops. Samvær. Grin. Hygge. Rollespil. Skudhuller. Stomp. Og man kunne blive ved. Samsøs Børnekulturfestival finder sted d. 3.-5. juli.



Tunø

Tag med på en smuk tur til Tunø med træskibet M/S Tunø. M/S Tunø sejler fra Mårup Havn på Samsø til skibets gamle hjemhavn på Tunø. Det sker d. 6. juli fra 9:30-16:00.



Golfturnering

Tag med til golfturneringen eller se på d. 7. juli kl. 9:00.



Krabbejagt

Man fanger strandkrabber og rejer m.m og fisker fra broerne i inderhavnen. Fiskenet, "krabbefanger" og redningsvest kan lånes. Alle er velkomne. Det sker d. 7. juli kl. 10-12:00.



Wagner & the Vikings – Opera in Unlikely Places

Oplev Wagners fascination af den nordiske mytologi og hør noget at det smukkeste musik i operarepertoiret: Fra kærlighedsscenen fra 1. akt af Valkyrien. Lena Bjørn fortæller før og efter. Det sker d. 23. juli kl. 15:30-16:15.



Sælsafari

Sejlturen på veteranskibet M/S Tunø går til øerne øst for Samsø: Vejrø, Kyholm, Besser Rev og Lindholm. Ved stenrevet Bosserne stoppes op for at beundre de mange sæler i reservatet. Turen varer ca. 2,5 time. Det sker d. 31. juli og d. 1. august kl. 9-17:30.



Sommer på Fredensdal

Hele sommeren er der åbent på husmandsstedet Fredensdal, der stadig fremstår som i 1930'erne. Her kan børn og voksne træde et skridt tilbage i tiden og komme helt tæt på de gamle landdyr - ænder, katte, grise, køer og geden Mads. Det sker d. 24. juni- d. 3. august kl. 10-12:00.

Nogle af aktiviteterne i Favrskov

Favrskov Retroworld

Man kan rejse tilbage i tiden hos Retroworld, som hylder vores ikke så fjerne fortid, nemlig 60'erne og 70'erne. Retroworld er, kort fortalt, en tidskapsel i Lerbjerg midt i naturskønne omgivelser tæt på Hadsten. Man kan også se den skønne, lyserøde hippiebus, som kaldes for ”the love bus”. Retroworld har åbent hver torsdag kl. 15-21:00.



Modelbane Europa

Hos Modelbane Europa, kan man se over 100 modeltog på både det danske og det tyske anlæg. Det danske anlæg viser et udsnit af den østjyske længdebane. Deres største og ældste anlæg der er bygget med Tyskland som forbillede, med høje bjerge, floder og lange kørestrækninger. Her kører ikke kun tysk materiel, men også materiel der har krydset grænsen til Tyskland, fra nord, syd øst og vest. Der er også café og et legeanlæg for børn. De har åbent hele juli og august måned.



Carving by the Castle

Ulstrup Slot danner rammen for en weekend med alternative kunstværker. Her kan man opleve motorsavens brummen og se, hvordan store træstammer forvandles til smukke skulpturer. Det bliver muligt at få en snak med kunstnerne og se tilblivelsen af de flotte skulpturer step by step. Som noget nyt bliver det i år muligt selv at prøve kræfter med motorsaven og under kyndig vejledning at lave de første snit med saven. Der kommer flere kunstnere fra bl.a. Danmark og Tyskland. Det sker d. 4.-5. august. Pladsen er åben for tilskuere fra kl. 10.00 til 16.00 begge dage.



Summer Music Camp

Favrskov Musikskoles sommerskole for alle musikinteresserede børn i alderen 10-15 år, med temaet "Sammenspil i STORT format.". Der er plads til 30 elever og det store orkester kan indeholde alle typer instrumenter! En uge for fuld musik med sjove workshops, masser af sammenspil, hygge og grin. Campen er for dig, som måske spiller tangenter, blæserinstrument, stryger, guitar, bas, trommer, percussion eller synger. Alle instrumenter og niveauer er velkomne! Man. d. 2. til fre. d. 6. juli kl. 10-14:00.



Sommerdans

Hvis du ikke kan stå stille og bare må danse! Verdensmesterskabsdansende Selection underviser i bl.a. hiphop, showdance, girly og breakdance. Man behøver ikke have danset før, man skal bare have lyst til at danse til gode sange og sjove rytmer. Dagene vil blive en kobling af fysisk aktivitet og socialt samvær. Det sker d. 30. juli – d. 2. august fra kl. 10-14:00.

Nogle af aktiviteterne i Horsens

Horsens Europæisk Middelalder Festival

Træd ud af den moderne midtby og gå direkte ind i den levende middelalder, når Horsens hvert år inviterer til Europæisk Middelalder Festival. Den sidste fredag og lørdag i august summer det af liv både uden for og inden for muren på FÆNGSLET, når markedsfolk, håndværkere, musikere, gøglere, riddere og andet godtfolk drager til byens borg for at deltage i det årlige middelaldermarked med hundredvis af fristende boder, musik, teater og ridderturneringer. Det sker d. 24. – 25. august.



Fængselsmuseet

Hop i en fangedragt og løb efter hemmelige beskeder på fængselsmuseet. Har du tænkt over, hvordan det mon er, at sidde i fængsel? Når du besøger Fængselsmuseet i sommerferien, kan du og din familie finde særlige nøglefortællinger, hvor en fange på film fortæller om sin hverdag. Lån en nøgle, lås op for video-fortællingerne og løs sjove opgaver. Når du går og nyder sommersolen, så skænk Mozart Lindberg en tanke. Han “sad i skyggen” næsten to tredjedele af sit liv. Årets sommerferie-rundvisninger tager deres udgangspunkt i mennesket og fangen Lindberg, der endte med at tilbringe 63 % af sit liv bag tremmer. Det sker d. 2. juli – 12. august kl. 10-17:00.



Aqua Forum

Du kan altid tag en dukkert i Aqua Forum. Tag eksempelvis en rask svømmetur i deres 25 meter sportsbassin, spring i vandet fra 1 og 3 meters vipperne i udspringsbassinet. Er du lidt af en vovehals, så hop i vandet fra deres 5 meter høje udspringstårn. Tag turen i vandrutsjebanen, som sender dig af sted i høj fart ned af den 50 meter lange bane i morskabsbassinet. Eller prøv vandfaldet, som er til dig, der er vild med spænding. Der er massagedysser, spabad, boblebænk, dampbad, sauna og tylarium. Sænk tempoet og nyd nuet. De har særlige åbningstider i sommerferien (d. 2. juli – 12. august). Mandag og onsdag: 11-21. Tirsdag og torsdag: 6-21:00. Fredag: 11-16:00. Lørdag og søndag: 8-16:00.



Verdensballet

For første gang er Fængslet valgt til at være scene for Verdensballettens klassiske juli-turné, hvor man kan opleve nogle af verdens dygtigste balletdansere fra kompagnier som The Royal Ballet of London, Staatsballet Berlin og Mariinsky Ballet fra Skt. Petersborg på seks forskellige udendørsscener i Danmark og Tyskland. De optræder i Fængslet d. 3. august.



Nordic Seaplanes

Oplev Horsens fra luften ombord på et vandfly. Det er altid en helt speciel oplevelse at opleve en by fra luften. Det giver et godt indtryk af, hvordan byen er opbygget med veje, huse og den smukke placering ved fjorden. Men oplevelsen bliver endnu mere speciel, når det sker fra et vandfly. Lørdag den 18. august gæster NORDIC Seaplanes Horsens, og så har du mulighed for at opleve Horsens og opland fra luften. Du kan vælge mellem 3 afgange kl. 10 - kl. 12 og kl. 14



Sommertur til Vorsø

På tur til Vorsø i Horsens Fjord - et af Danmarks mest specielle naturfredningsområder. Kun her er naturen helt enerådende, og det er lig med store oplevelser Arrangeret af Odder Museum. Kun på Vorsø er naturen helt overladt til sig selv - uanset hvad. Mærk hvad det betyder, når den rene naturtilstand indfinder sig. Det bliver sine steder helt overvældende: Det larmer og stinker som i en stald, og der er så meget liv, at kontrasten til agerlandet på den anden side af vadegrunden bliver udtalt. Sommerturen finder sted d. 11. juli, 18. juli, begge kl. 10-14 og onsdag den 1. august kl. 18-21.30

TV2 ØSTJYLLAND sender hver dag "Så det sommer", som sætter fokus på forskellige sommerbegivenheder i Østjylland. I dag sendte vi live fra Tunø-festivalen. Se en bid af udsendelsen herunder: