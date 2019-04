Eventyrhus bringer ældre og børnehavebørn tættere på hinanden

Der er ingen grund til at adskille børn og ældre med et hegn. Derfor er gitteret blevet taget ned og erstattet med et eventyrhus i Risskov.

Huset er blevet bygget af elever fra den lokale produktionsskole.

Meningen er, at det skal være nemmere for de ældre og børnehavebørnene at komme tættere på hinanden.

I huset kan de mødes og snakke om de ting, som huset er dekoreret med.

Det fortæller Ada Holst, der er projektleder for Aarhus Kommune.

- Eventyr er temaet, fordi de er noget, som de ældre også kan huske, selvom de er syge med demens. Samtidig er det også noget, børnene kan snakke med om, fordi de kender til historierne, siger hun.

Alle er glade

Tirsdag blev huset dekoreret af både børn og ældre, mens der også blev lavet pandekager over bål.

Et hyggeligt initiativ, som blev mødt med højt humør af børnehavebørnene. Også selvom de havde travlt med pandekagerne.

- Det er sjovt, lyder det fra Marius Fruergaard-Pedersen, der går i børnehaven på Jasminvej.

Er de søde?

- Ja!

Der er ikke helt fri gennemgang mellem børnehaven og plejehjemmet. For inde i huset er der nemlig opsat en eventyrport, som kan lukkes.

Og de ældre er også glade for, at der nu er blevet åbnet til adgang mellem plejehjemmet og børnehaven.

- Det er dejligt at se på børnene. De er både søde og nysgerrige, siger Karen Høyer, som bor på Plejehjemmet Jasminvej.