Et skridt tættere på drømmen: Kommune vil forvandle parkeringsplads til folkepark

Krokus på en forårsdag, duften af nyslået græs og træer der vejer i vinden er tre ting, som man umiddelbart ikke forbinder med Odder midtby.

Det bliver der dog lavet om på i fremtiden. Den store parkeringsplads i midten af byen skal nemlig forvandles til en stor folkepark.

- Det giver os mulighed for at arbejde videre med at skabe en levende by i Odder, og samtidig er det et skulderklap til alle de frivillige, der er involveret i arbejdet med at udvikle byen i bymidteforum, siger formanden for den politiske følgegruppe til Bymidteforum, Kresten Bjerre (B) i en pressemeddelese.

Drømmen om en permanent folkepark har hersket hos kommunen og borgerne, siden kommunen i september sidste år opførte en park i midtbyen. Efter en måned blev den opførte park dog fjernet igen.

Men i 2021 bliver drømmen om en permanent folkepark til virkelighed. Realdania har nemlig valgt at støtte byudviklingen i Odder med 7,5 millioner kroner, og det gør den helt store forskel.

- Det er et spændende projekt, som kan skabe bedre forbindelse i Odders bymidte og bidrage til at styrke by- og handelslivet i byen. Vi er glade for, at vi kan være med til at realisere projektet, siger projektchef hos Realdania Björn Emil Härtel Jensen.

Formålet med Folkeparken er at skabe en bedre sammenhæng i byen og et rekreativt miljø midt i byen sammen med åen.

Tre nye projekter i odder

Folkeparken er ikke det eneste nye projekt, som byens borgere kan se frem til. Odder Kommune har nemlig søgt støtte fra Realdania om i alt 10 millioner kroner til tre sammenhængende anlægsprojekter.

Det er Folkeparken ved Rådhuset, en klimaboulevard på Aabygade og omdannelse af Torvet.

Den grønne park foran rådhuset skabte i september 2018 bedre sammenhæng i byen og et rekreativt område for alle. Nu er der mulighed for, at den kan blive permanent.

- Vi er meget glade og stolte over, at Realdania har valgt at støtte udviklingen af Odder bymidte, så vi kan sikre, at vi har en attraktiv by med et levende handels- og kulturliv, siger kommunaldirektør i Odder Kommune Henning Haahr.

Nu hvor finansieringen af Folkeparken er på plads, vil kommunens næste skridt blive at afklare forholdene omkring parkering i midtbyen og vedtage en lokalplan, som gør det muligt at lave parkeringspladsen om til en park.

Hvis alt går godt, begynder opførelsen af den permanente folkepark i 2021.

Kommunen vil søge fonde til at medfinansiere klimaboulevarden på Aabygade og omdannelsen af Torvet.

Byrådet har afsat 10 mio. i perioden 2019-2021 til udvikling af Odder bymidte. Byudviklingsstrategien bliver politisk behandlet inden sommerferien.

Hvis alt går efter planen, begynder anlægsarbejdet på den nye og permanente folkepark i midten af 2021. Foto: Odder Kommune