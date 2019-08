Et hjertebarn fylder 25 - frivillige kræfter puster liv i gammel biograf

Det er et jubilæum, der ikke er kommet af sig selv.

Faktisk har det krævet masser af gåpåmod og en stor arbejdsindsats at holde Biohuset i Galten i live, siden det i 1994 gik fra at være privatejet til at være selvejende.

Biohuset var, som navnet mere end antyder, oprindeligt en biograf, men i dag er det hele Galtens kulturhus. Den gamle biograf er i dag ramme for blandt andet foredrag, mødelokaler og koncerter.

Ikke nok med leverpostej

Tove Severinsen har i mange år været med til at drive Biohuset frivilligt, og hun er stolt over sit hjertebarns 25 års fødselsdag.

- Kultur er en vigtig del af vores hverdag. Det er ikke nok med leverpostejsmadder og at gå på arbejde, siger hun og fortsætter:

- Der er også en glæde ved at fylde i det lokale samfund, hvor folk roser huset og bruger huset og fortæller, at det er et vigtigt aktiv i lokalsamfundet.

Kultur binder os sammen

Formanden for Kulturudvalget i Skanderborg Kommune, Tage Nielsen (Rad. V.) er også begejstret for, at Galten har sit helt eget kulturhus.

- Kultur skaber fællesskab, binder folk sammen og er med til at skabe ejerskab til området, hvor man bor, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De frivillige i Biohuset i Galten ved også, hvad der er på spil, og at Biohuset ikke skaber sig selv.

- Vi er nødt til selv at give et bidrag, hvis vi gerne vil have et kulturhus, lyder det fra frivillig Eva Berg.

I Galten fejres 25-års jubilæet lørdag aften med fyrværkeri. I alt holder 75 frivillige liv i Biohuset i Galten.