Et år efter kommunalvalget: - Det er en barsk virkelighed

I dag er det præcist et år siden, at der var kommunalvalg. Og i den økonomisk trængte Norddjurs Kommune har det været en barsk virkelighed, der har mødt de nyvalgte byrødder.

- Det har været rigtig turbulent. Det har været hårdt. Det har ikke været sjovt at være med til, og det var ikke det, der var ambitionen, da man gik ind i det her, siger Michael Vejlstrup (LA), medlem af kommunalbestyrelsen.

Læs også Norddjurs-politikere: Derfor lukker vi Mølleskolen

Glæden ved at være nyvalgt er også forsvundet hos en af de andre nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

- Den der eufori og alt det sjove, det blev i løbet af det første halve år afløst af den barske realitet. Det vi troede var en fed opgave, hvor man skulle ind og præge kommunen i den rigtige retning udviklingsmæssigt blev i virkeligheden noget med at passe på, at det ikke blev afviklet, siger Alexander Myrhøj (SF).

Han gik til valg for at få bedre normeringer i daginstitutionerne. Men virkeligheden var en helt anden, og millionbesparelserne i kommunen gik også ud over børnene i kommunen.

10:35 Det er i dag præcis et år siden, vi satte krydset ved det seneste kommunalvalg. Der bliver gjort status i Norddjurs Kommune. Luk video

- Det er hårdt, fordi jeg er pædagog, og fordi jeg kender de faglige konsekvenser. Jeg vil gerne ind og forbedre deres forhold, men det bliver der ikke meget af nu, siger Alexander Myrhøj.

Men at mødet med virkeligheden kan være barsk for de nyvalgte, kommer ikke bag på kommunalforskeren.

- Det er altid en barsk virkelighed at komme ind som nyvalgt kommunalpolitiker, siger Roger Buch, der er chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og fortsætter:

- Man ved ikke, hvordan man får magt og indflydelse. Så derfor er der rigtig mange politikere, der vågner op og har det svært, siger Roger Buch.

Læs også Frustrerede borgere i Norddjurs: - Politikerne skal vide, at vi er vrede

Men de nyvalgte i Norddjurs Kommune er ikke alene.

- Men på den anden side set, så er det ikke værre i Norddjurs. Det er alle steder svært som nyvalgt at få noget indflydelse. Det er selvfølgeligt svært, når kassen er gabende tom. Men selv i Danmarks rigeste kommune er det svært at få noget indflydelse, siger Roger Buch.

Det ligger meget arbejde for byrådsmedlemmerne, men det må man være forberedt på, hvis man går ind i kommunalpolitik.

- Hvis det kommer som et chok for en, så har man enten ikke forberedt sig ordentligt eller de partier, der har stillet dem op, har ikke sørget for at klæde dem ordentligt på, siger Roger Buch.