Randers FC kæmpede sig tilbage i vanvittigt 3-3-drama

Esbjerg var på vej mod en storsejr i Superligaen hjemme mod Randers, men en regulær nedsmeltning i slutfasen betød, at vestjyderne måtte nøjes med uafgjort.

Hjemmeholdet førte med 3-0 og misbrugte endda et straffespark ved denne stilling, men udeholdet svarede tilbage og kunne rejse hjem med 3-3.

Esbjerg førte 3-0 indtil 72. minut, men så begyndte det altså at smuldre. Dybt inde i overtiden udlignede Erik Marxen til 3-3 efter et hjørnespark.

Kampen startede ellers stille ud. Begge mandskaber koncentrerede sig om ikke at give muligheder væk til modstanderen.

Men efter knap 20 minutters spil begik Randers-anfører Nicolai Poulsen et klodset straffespark, da han rev Jacob ”Lungi” Sørensen omkuld. Anders Dreyer tog sig sikkert af sparket, og kunne lade jublen bryde løs på stadion.

Fem minutter før pausen var det så den tidligere Randers-spiller Joni Kauko, der ville være med, da han med en elegant dribletur mellem venner og fjender pludselig var fri i feltet, og med en kluntet afslutning kunne trille bolden i nettet til 2-0.

Erik Marxen udlignede for kronjyderne i kampens slutminutter. Foto: John Randeris - Ritzau Scanpix

Jagtede en reducering

Kronjyderne forsøgte fra anden halvlegs start at jagte en reducering, men der skulle blot gå godt 10 minutter, før holdet var bagude med 0-3.

Esbjergs kantspiller Mathias Kristensen sendte et frispark ind igennem feltet og i mål uden chance for Randers-målmand Patrik Carlgren.

Minuttet efter tilkæmpede vestjyderne sig ovenikøbet deres andet straffespark, men Anders Dreyers spark var for svagt og blev sikkert reddet.

Det gav blod på tanden hos randrusianerne.

Udeholdet fik i det 71. minut reduceret til 1-3, da Kevin Conboy steg til vejrs på et frispark og fik headet bolden ind bag Jeppe Højbjerg.

Et minut før tid lykkedes det også at reducere til 2-3 for Randers, da indskiftede Emil Jakobsen fik bolden i nettet.

I dommerens allersidste tillægsminut indtraf Randers-miraklet sig, da Erik Marxen udlignede til 3-3 efter et hjørnespark.

Resultatet betyder, at Esbjerg fortsat er uden sejr i Superligaen.