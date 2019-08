Esbjerg og Silkeborg deler i underholdende forestilling

Det var ikke en kamp, der vil gå i historiebøgerne for nogle af holdene, men målene vil måske.

Reserveangriberen Adrian Petre scorede begge Esbjergs mål, mens Silkeborgs Shkodran Maholli scorede noget, der potentielt kunne være årets mål i 3F Superligaen, da holdene søndag spillede 2-2.

Resultatet betyder, at stillingen er uændret for begge mandskaber efter syvende spillerunde - Silkeborg er sidst, Esbjerg er næstsidst.

De to hold skiftedes til at have initiativet, og det betød, at spændingen var intakt frem til sidste minut.

Vestjyderne kom igennem et par gange i Silkeborgs venstre side, men det var et hjørnespark, der skulle åbne kampen op.

Efter noget klumpspil inde foran mål dukkede Esbjergs angriber Adrian Petre, der fik chancen fra start i front i stedet for karantæneramte Yuri Yakovenko, op, og rumæneren gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet efter 14 minutter.

Fik vendt opgøret

Med føringen i ryggen stillede esbjergenserne sig længere tilbage på banen ligesom i den forrige kamp mod Lyngby, men denne gang blev det dyrt.

Efter en periode, hvor Silkeborg nærmest spillede powerplay foran esbjergensernes felt, kom den tidligere Esbjerg-angriber Ronnie Schwartz foran Esbjerg-forsvarsspilleren Rodolph Austin og udlignede for gæsterne.

Ronnie Schwartz bragte balancen i regnskabet med sin scoring til 1-1. Foto: John Randeris - Ritzau Scanpix

Efter 57 minutter havde silkeborgenserne så vendt 1-0 til 1-2, og det blev gjort på fornemmeste vis.

Silkeborgs angriber Shkodran Maholli modtog bolden ude på siden. Driblede ind mod midten, hvorefter han bragede bolden op i det lange målhjørne, mens hjemmeholdets forsvar så passivt til.

Det ville Esbjerg og Adrian Petre ikke finde sig i. Rumæneren svarede igen ved at sparke et frispark op i nærmeste målhjørne efter 72 minutter spil, og med to mål kan man roligt sige, at angriberen greb sin chance.