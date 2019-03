Erling sørger for god stemning: Marked samler ind til gode formål

- Man skal huske at fodre sine gode ænder, inden de flyver over til naboerne.

Læs også Politiet: Lig i havnen er formentlig forsvundne Steffen Dam Jensen

Sådan siger Erling Mikkelsen, som er tovholder til Retro- og antikmarked i Rønde.

- Husk nu lige et stykke kransekage, vi skal have det godt, fortæller han ofte til udstillerne til det, de selv kalder for det største marked i Østjylland.

00:37 VIDEO: Erling Mikkelsen fortæller om, hvordan han sørger for, at de 175 udstillere har det godt. Luk video

Erling Mikkelsen går rundt og mægler med gæster, og tager sig særligt af de 175 udstillere i Rønde Idrætscenter.

Det er vigtigt, at vi sørger for, at udstillerne har det godt, og at rammerne bare er i orden. Erling Mikkelsen, tovholder, Retro- og Antikmarked, Rønde.

Læs også Seks personer anholdt efter knivstikkeri i skolegård

- Det er vigtigt, at vi sørger for, at udstillerne har det godt, og at rammerne bare er i orden, fortæller Erling Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

175 udstillere sælger alt fra ældre cykler til dukker og en masse glas.

Det er 10. gang de afholder Retro- og Antikmarked i Rønde.

- Det er Rotary og Lions i Rønde, der går sammen og laver den her messe, for at samle penge ind til humanitære forhold, siger Erling Mikkelsen.

Læs også 600.000 kroner til Vaskeriet

Her kan man købe alt fra små tinsoldater til ravhalskæder, glas og Anders And Blade og meget, meget mere.

- Vi har en god weekend, og vi samler ind til et godt formål, fortæller tovholderen.

Jeg er helt sikker på, at der kommer til at gå rigtig mange penge til Djursland Hospice. Erling Mikkelsen, tovholder, Retro- og Antikmarked, Rønde.

Vil støtte nyt børnehospice

Formålet i år bliver højst sandsynligt det nye børnehospice.

- Vi får et unge-børnehopice her i Rønde. Der er ingen tvivl om, at det er der meget fokus på det næste 1,5 år. Så jeg er helt sikker på, at der kommer til at gå rigtig mange penge til Djursland Hospice, siger Erling Mikkelsen.

00:33 VIDEO: Erling Mikkelsen fortæller, hvordan overskuddet går til velgørende formål. Luk video

For at tjene mange penge ind til det gode formål, så kræver det en masse udstillere. Hver stand betaler mellem 450-600 kroner, og derfor skal de behandles godt. Og det sørger Erling for.

- Det er professionelt. Det betyder meget, at vores udstillere har det godt sammen, og at vi også har det godt sammen med dem.

De forventer omkring 3.000 besøgende til markedet over weekenden.

Og det sørger Erling for. Derfor skulle de også have en stor 60´er og 70´er menu lørdag aften med dertilhørende musik.

- De skal have grydestegt kylling med agurkesalat og tilbehør. Og citronfromage til dessert, siger Erling Mikkelsen.

Tinsoldater holder fanen højt ligesom Erling Mikkelsen.

De er meget tilfredse med at være her. Udstillerne er simpelthen så søde, vi får så meget kage. Erling Mikkelsen, tovholder, Retro- og Antikmarked, Rønde.

Søndag fortsætter markedet fra 10-16. Og indtil nu er udstillerne glade, fortæller Erling Mikkelsen.

- De er meget tilfredse med at være her. Udstillerne er simpelthen så søde, vi får så meget kage.

Læs også Våd marts - på otte dage har vi fået en normal måneds nedbør