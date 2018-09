Erik sad på taget af tidligere skole: Nu rives den ned

Onsdag formiddag sad en midaldrende mand på et tag af en bygning i Skanderborg, imens en nedrivningsmaskine holdt klar til at rive den ned. Han kæmpede for at bevare stedet.

Kampen var dog forgæves.

Jeg var nødt til at gøre et eller andet drastisk, fordi der kom en nedrivningsmaskine, og jeg var klar over, at de ville vælte ejendommen. Erik Arberg, Skanderborg

- Jeg ønsker at bevare ejendommen. Det er en ikonisk bygning for Skanderborg by, mange kender den. Der har tidligere været skole og siden spejderhus, så mange borgere har haft deres gang her, sagde Erik Arberg tidligere på dagen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han købte i 2015 den anden del af, hvad der tidligere var Den Hvide Skole på Regnbuevænget i Skanderborg, og han har siden håbet på, at begge bygninger ville blive bevaret.

Bygningen har i flere år stået ret forfaldent hen.

'Besatte' huset

Men i dag var en nedrivning af nabohuset til hans hjem så planlagt, og på trods af et sidste desperat forsøg lykkedes det ikke Erik Arberg at redde bygningen.

- Jeg var nødt til at gøre et eller andet drastisk, fordi der kom en nedrivningsmaskine, og jeg var klar over, at de ville vælte ejendommen, sagde han kort efter, at han var kommet ned fra taget.

Erik Arberg havde nemlig valgt at barrikadere sig på taget af den nedrivningstruede bygning, indtil Sydøstjyllands Politi kom og eskortede ham ned.

Herefter satte nedrivningsmaskinen i gang med at vælte den efterhånden svært medtagede bygning.

Erik Arberg valgte at sætte sig på taget til bygningen, som dog blev revet ned, da politiet havde fjernet ham.

Seks rækkehuse på vej

- Som den står her nu, kunne den dog sagtens renoveres. Vi har kun bevaret ydervægge og bjælkelag (på nabohuset, red.), og det står jo fint stadig, forklarer Erik Arberg.

I stedet for den tidligere skolebygning kommer der nu seks rækkehuse på grunden. Ejeren af firmaet Hørning Grunde bekræfter, at han er køberen, men har derudover ingen kommentarer til dagens aktion.

Under alle omstændigheder er Erik Arberg utilfreds med flere ting i sagen - især Skanderborg Kommunes behandling af nedrivningsspørgsmålet.

- Den skulle være sendt i offentlig høring, eller i det mindste bekendtgjort. Det har man ikke gjort, mener Erik Arberg.

Regnbuevænget ligger i den nordlige del af Skanderborg. Foto: Google Maps

Er sket fejl hos kommunen

Og Skanderborg Kommune bekræfter faktisk nu, at der er sket fejl.

Der er sket en procedurefejl i forhold til nedrivningen af Regnbuevænget, og det beklager vi. Jonas Kroustrup, Skanderborg Kommune

- Der er sket en procedurefejl i forhold til nedrivningen af Regnbuevænget, og det beklager vi. Ejendommen har tidligere været betegnet som bevaringsværdig, og derfor skulle vi have sendt nedrivningstilladelsen i offentlig høring, siger chef for Teknik og Miljø, Jonas Kroustrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

- De seneste år har ejendommen stået tom og ubenyttet og er ikke blevet vedligeholdt og vurderes derfor reelt ikke at være bevaringsværdig længere. Derfor stod der heller ikke i salgsmaterialet i 2016, at ejendommen ikke måtte nedrives. Ejeren har i en miljø-rapport fået konkluderet, at bygningen er i en tilstand, der taler for nedrivning. Af disse grunde har vi valgt at fastholde beslutningen om nedrivningstilladelse på trods af procedurefejlen. Selv hvis der ville være kommet indvendinger i en offentlig høring, ville vi med andre ord have fastholdt beslutningen, fortsætter han.

Har stået tomme i flere år

Forventningen er således nu, at bygningen er revet ned i løbet af onsdagen.

Bygningerne, der i sin tid husede Den Hvide Skole, er tegnet af Aarhus-arkitekt Wilhelm Klemann, og begge bygninger har været kommunalt ejet siden opførelsen, inden Erik Arberg så købte den ene del, og Hørning Grunde den anden.

Det var tydeligt at se, at den nu nedrevne bygning trængte til en kærlig hånd.

Fra 2012 og frem til købene stod begge ejendomme tomme. Inden da havde der altså været både skole og spejderhus.

