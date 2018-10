Erhvervsvirksomheder vil tiltrække flere kloge hænder

Klogskab sidder ikke kun mellem ørene. Den kan sagtens sidde i hænderne. Det er noget af det, som initiativet Kloge Hænder gerne vil sætte fokus på.

30 forskellige virksomheder i Silkeborg inviterer nemlig 1100 folkeskolelever til virksomhedsbesøg, så de kan prøve, hvordan hverdagen ser ud i erhvervsbranchen.

Læs også Unge studerer lunge på naturvidenskabs-festival: - Det er fedt

- Eleverne skal ud og prøve, hvordan det er at arbejde i en produktionsvirksomhed, og være snedker fra start til slut på et møbel, fortæller værkfører i Steens Group Peter Løhde til TV2 ØSTJYLLAND.

De 26 unge fra ottende årgang på Trekløverskolen i Kjellerup skal hele dagen afprøves i jobbet som maskinsnedker.

Det er en god ting at få noget andet end bare at sidde i et klasselokale hele dagen. Matias Kjellerup, elev, Trekløverskolen

- Det er en anden form for undervisning, og jeg synes, at det er en god ting at få noget andet end bare at sidde i et klasselokale hele dagen, siger Matias Bjerregaard, der er elev på Trekløverskolen.

Det handler for mange af virksomhederne om at huske de unge på, at der også er spændende jobmuligheder at finde i erhvervsfagene.

At de unge mennesker får øjnene op for det og ser, at der er noget i at være håndværker i stedet for kun at tage gymnasiale uddannelser Peter Løhde, Værkfører

- Vi håber jo, at det i fremtiden skal gøre, at der ikke er den mangel på maskinsnedkere, tømrere og alt sådan noget, at de unge mennesker får øjnene op for det og ser, at der er noget i at være håndværker i stedet for kun at tage gymnasiale uddannelser, siger Peter Løhde.

Peter Løhde forklarer de unge om procedurerne.

Mangel på hænder

Den øjenåbner er der angiveligt brug for. I 2017 udgav Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en rapport, der viste, at der ville mangle 70.000 faglærte frem mod 2025.

Men selvom eleverne har hygget sig, så er det ikke umiddelbart maskinsnedker, de gerne vil uddanne sig til senere.

- Jeg tænker, at møbelsnedker kunne være en god uddannelse, men jeg tror ikke, at det er noget, jeg kunne se mig selv være i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at være noget andet, siger Matias Bjerregaard.

Eleverne skulle blandt andet hjælpe til ved pakkebåndene. Det var noget af det, som Matias Bjerregaard bedst kunne lide.

Og skolekammeraten Morten Flensmark tror ligeledes ikke, at det er det fag, fremtiden ligger i.

- Jeg kunne godt tænke mig at blive advokat, fordi jeg godt kan lide idéen omkring at skulle snakke mig til ting, siger han.

Kloge Hænder står på hele uge 40.

Læs også Coversanger hylder Larsen: - Det er en del af mit DNA