Erhvervslivet glæder sig over trafikaftale - men der er også mangler

Regeringen og Dansk Folkeparti har onsdag fremlagt deres udspil til en stor trafikplan, som blandt andet indebærer, at flere motorvejsstrækninger i Østjylland skal udvides. Og det vækker begejstring flere steder.

- Det er tiltrængt, siger Peter Brask, distributionschef hos DKI Logistics i Horsens. Virksomheden har hver dag cirka 25 lastbiler på vejene, og de må ofte holde stille på Motorvej E45.

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede deres planer på et pressemøde onsdag formiddag.

- Der sker især i myldretrafikken om morgenen og eftermiddagen mange uheld ved Skanderborg og Hedensted, siger Peter Brask.

Den udvidelse af motorvejen, der er lavet mellem Aarhus og Skanderborg, har ikke været nok, mener han.

- Det er en væsentlig start, men allerede dengang, tror jeg, at enhver kunne se, at man måske egentlig bare flytter problemet. Det er på tide, at man tager hånd om det her, og det kan kun gå for langsomt, siger Peter Brask.

Her vil regeringen og DF udvide

Her mener regeringen og DF, at der bør gøres noget ved vejene i det østjyske.

Står det til regeringen og Dansk Folkeparti skal der blandt andet frem mod 2020 laves et ekstra spor på motorvej E45 mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord, i stedet for de nuværende to spor. Fra 2023 vil man på E45 fra Hornstrup ved Vejle til Skanderborg udvide fra de nuværende fire spor til seks spor. Ruten mellem Bale og Tåstrup skal udbygges fra 2024. Det skal blandt andet give lettere adgang til Aarhus Lufthavn. Og så vil regeringen og DF desuden øge hastigheden fra 90 til 100 kilometer i timen på landevejen mellem Aarhus og Viborg.

01:57 VIDEO: Her kan du se mere om regeringen og DFs planer, som altså kan blive til virkelighed, hvis man fortsat har flertal efter valget. At planerne bliver til noget, håber Peter Brask fra DKI Logistics i Horsens. Luk video

Godt med flere spor, meeeen...

Hos Erhverv Aarhus glæder de sig også over store dele af udspillet, selvom der også ifølge dem er mangler.

- Vi kan konstatere, at rigtig mange af vores medlemsvirksomheder er enormt påvirket af den trængsel, der er omkring Aarhus og i Østjylland. Det er den positive konsekvens af et område i vækst. Vi har gennem en lang årrække sammen med andre aktører herunder Aarhus og nogle af de andre kommuner kæmpet for at få udvidet E45 til seks spor. Det skyldes, at vi er den anden store vækst-driver i det her land. Der er hovedstadsområdet, og så er der det østjyske. Og hvis den danske velfærd skal overleve på sigt, er vi nødt til at have virksomheder, der tjener penge og sikrer vores velstand, siger Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus.

I regeringen og Dansk Folkepartis plan skal motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Randers først udvides efter 2030. Og det er ifølge Marc Perera Christensen ærgerligt.

- Vi har en ambition om at binde de østjyske byer sammen i et velfungerende by-bånd, og der må vi konstatere, at der har vi brug for, at strækningen mellem Aarhus Nord og Randers også bliver prioriteret, siger han.

Hvor er Marselistunnelen?

Derudover undrer det i den grad direktøren, at Marselistunnelen i Aarhus ikke er en del af planen.

- Det er helt tosset. Vi har et projekt, der er altafgørende for dansk eksport, siger Marc Perera Christensen og tilføjer:

- Det er vores klare ønske og håb, at man fra Folketingets side kan se, at det her er et stykke tunnel af national betydning, og at man finder en model, så de penge, der allerede ligger i kassen, kan komme til at blive aktiveret til fordel for dansk erhvervsliv.

03:11 VIDEO: Her kan du se interviewet med Marc Perera Christensen og blandt andet høre ham uddybe, hvorfor det er så tosset, at Marselistunnelen ikke er en del af planerne. Luk video

DF trækker støtte til Togfonden

Den nye trafikaftale betyder samtidig, at DF trækker sin støtte til Togfondens fase 2, og dermed hænger den nye jernbane mellem Hovedgård og Hasselager i en tynd tråd

- Vi er mere ambitiøse fra Socialdemokratiets side, og vi vil gerne have den grønne omstilling, og vi vil gerne have mere gods på jernbanen og flere passagerer over på den kollektive trafik, og der er det rigtig ærgerligt, at man der så vælger at ofre Togfonden, siger transportordfører Rasmus Prehn (S).

Men sådan ser Venstre det ikke.

- Det her er en grøn plan, og jeg kommer ikke ind på den her præmis om, at biler er de store miljøsyndere. Bilerne bliver grønnere og grønnere, og de forurener i hvert fald ikke mindre af, at de holder i kø, siger Britt Bager, politisk ordfører for Venstre.