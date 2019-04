Erhvervsfolk skyder flere millioner i AGF

AGF henter et tocifret millionbeløb ved en aktieemission. Det oplyser superligaklubben torsdag i en fondsbørsmeddelelse.

Læs også AGF beklager og begraver spionagesagen

AGF meddeler, at fodboldklubben samlet henter et provenu på 17,6 millioner kroner - heraf kommer lidt over 15 millioner fra selve aktieemissionen.

Aktierne, som svarer til 20 procent af den samlede aktiekapital, tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området samt AGF's bestyrelsesmedlemmer.

Talentudvikling og boliger

Pengene skal bruges til at konsolidere den sportslige sektor, og det gælder både talentudvikling samt superligatruppen, forklarer AGF.

Desuden ønsker klubben at forbedre baneanlægget og opføre akademiboliger i nærheden af klubhuset på Fredensvang.

For regnskabsåret 2018/2019 forventer AGF fortsat et resultat mellem nul og et plus på fem millioner kroner.

- Som forudsætning for det forventede resultat er der blandt andet regnskabsmæssigt budgetteret med en ottendeplads i Superligaen og en omsætning på omkring 120 millioner kroner.

Læs også AGF-målscorer: Mentaltræner gavner mig meget

I regnskabsåret 2017/2018 kom AGF ud med et underskud på ti millioner kroner.