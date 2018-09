Erhvervslivet placerer Skanderborg i toppen

Noget af det allerbedste erhvervsliv finder man i det østjyske. Her er Skanderborg Kommune topscorer som nummer 9. De er stærkt efterfulgt af Favrskov Kommune, som indtager 10. pladsen. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

Jørgen Gaarde (S), som er borgmester i Skanderborg Kommune, er meget glad for, at kommunen klarer sig godt. Mere end 8 ud af 10 virksomheder vil anbefale andre virksomheder at etablere sig her.

- Der er mange gode grunde til at glæde sig. Vi er rigtig glade for, at kommunens image vurderes så højt – det betyder, at virksomheder i Skanderborg Kommune vil anbefale andre virksomheder at bosætte sig her, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er ikke det eneste i undersøgelsen, der gør Jørgen Gaarde glad.

- Vi er rigtig glade for at få en høj karakter i forhold til den kommunale sagsbehandling. Her har vi selv mulighed for at påvirke. Det er os, der leverer servicen.

Han er ikke i tvivl, om hvad kommunen gør rigtigt for at klare sig så godt år efter år i undersøgelsen.

- Vi gør vedvarende det rigtigt, at vi leverer erhvervsservice i øjenhøjde. De virksomheder der har et ønske om udvidelse, rykker vi ud og hjælper øjeblikkeligt. Der er ikke langt fra henvendelse til handling, fortæller han.

Selvom at kommunen scorer en flot 9 plads, så er der stadig plads til forbedringer.

-Der er nogen ting, som er rigtig svære at gøre bedre. For eksempel infrastrukturen hvor det især handler om den østjyske motorvej, fortæller han.

Virksomhederne i kommunen har dog mangel på dygtige medarbejdere. Faktisk har hver 10. virksomhed mistet ordrer, fordi de ikke kan få de medarbejdere, som de har brug for.

- Vi ville gerne kunne hjælpe virksomhederne mere med velkvalificeret og nok arbejdskraft. Vi ligger med landets næstlavest ledighed. Det glæder vi os over i alle mulige sammenhænge, men det kan være svært, når virksomhederne efterspørger arbejdskraft, så det håber vi, at vi kan vende.

Skanderborg Kommune bruger undersøgelsen til at kigge på, hvor de kan forbedre sig.

- Vi bruger undersøgelsen, ikke mindst går vi den igennem og har fokus på, hvor vi kan blive bedre.

