To er skyldige i at have stukket mand ihjel ved tankstation

To mænd i 20'erne er torsdag formiddag kendt skyldige i at have stukket en mand ihjel ved en benzintank i Haverslev i Himmerland i september sidste år.

Mændene er fra Randers-området og var på daværende tidspunkt tilknyttet rockergruppen Satudarah.

Afgørelsen er truffet af et nævningeting i Retten i Aalborg, skriver Nordjyske. De to tiltalte har nægtet sig skyldige.

Læs også Efterlyste i drabssag er anholdt - begge er medlemmer af rockerklub

Det var en aften i september sidste år, at en 35-årig mand blev fundet blødende i Industriparken i Haverslev. Godt 20 minutter efter alarmopkaldet måtte en læge erklære ham død.

De tre mænd mødtes angiveligt, da de skulle tanke på Circle K. Det udviklede sig til et skænderi. Og hurtigt blev det voldeligt, da den 35-årige - ifølge Nordjyske - slog den ene af de nu dømte.

01:02 VIDEO: Nordjyllands Politi startede en grundig undersøgelse af gerningsstedet ved Haverslev efter drabet på den 35-årige mand. Video: Local Eyes Luk video

Får straffen senere torsdag

Denne og hans kammerat reagerede ved at trække knive og jagte den 35-årige, der på et græsareal nær tankstationen til sidst blev stukket i brystet.

Efterfølgende blev de to mænd efterlyst med navn og billede i offentligheden. De valgte begge med kort mellemrum at melde sig selv.

Læs også Politiet sigter mand for voldtægt ved landsby

Den ene troppede op hos politiet i Randers, mens den anden mistænkte meldte sig selv til Nordjyllands Politi i Aalborg.

Mens de dømte begge var rockere, var den dræbte hverken medlem af en bande eller en rockerklub. Dog var han kendt af politiet og havde relationer til det krimielle miljø.

Hvilken straf, de to skal have, ventes afgjort senere torsdag.