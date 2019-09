Er du for tyk? Så er din hund det nok også - og det er et problem

Hvis du har for mange kilo på sidebenene, så er der en ret stor sandsynlighed for, at din hund - hvis du har sådan en - også er for tyk.

Det viser et nyt studie, der bygger på en undersøgelse af 268 hunde og deres ejere.

Forskerne finder over dobbelt så stor forekomst af overvægtige eller fede hunde hos ejere, der selv har problemer med vægten.

Vi deler vores glæder

Den er første gang, en sådan undersøgelse laves herhjemme.

Alligevel kommer resultatet ikke helt bag på en af forskerne bag undersøgelsen, professor Peter Sandøe, Institut for Veterinær- og Husdyrsygdomme.

- Hunde er nogle, vi har deler vores glæder med. Hvis livet drejer sig om at løbe lange ture, så gør man det med sin hund. Hvis man er til fredagsslik og hygge, så sidder man foran fjernsynet og deler ud af godbidderne til sin hund fredag aften, siger han.

Fører til kortere hundeliv

Problemet er bare, at hundene ikke er bygget til at kunne klare den ekstra polstring.

Tidligere studier viser, at overvægtige hunde i gennemsnit lever 1,3 år kortere end hunde på en restriktiv diæt.

- På den korte bane er det jo fedt for hunden, for den elsker at få mad. Men den ender med at blive syg og leve et kortere liv end ellers, siger professor Peter Sandøe og fortsætter:

- Så hvis man elsker sin hund og ønsker at beholde den så længe som muligt, så er der gode grunde til at sørge for, at den ikke er overvægtig, siger Peter Sandøe.

Kastrering har også effekt

Men det er ikke kun kost og aktivering, der har betydning for, om hunden bliver for tyk.

Mange hanhunde bliver kastreret, og det medfører ifølge studiet tre gange så høj risiko for, at hunden bliver overvægtig eller fed.

Derfor bør hundeejere nøje overveje, om det er nødvendigt at fratage hunden sin maskulinitet, lyder det fra Peter Sandøe.

- Hvis der ikke er løbske tæver i nærheden, og hvis ikke hunden går og tisser op ad møblerne, så skal man lade den være intakt. Det kønshormon, den intakte hanhund har, er med til at holde den slank, siger professoren.

Det er i øvrigt en myte, at kastrering af hanhunde dæmper aggressioner, tilføjer han.

Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Preventive Veterinary Medicine.