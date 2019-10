Er du træt af lange bilkøer? Kommune beder om løsninger

Flere biler, lange køer og masser af forurening.

Det følger med, når der hvert år flytter 5000 borgere til smilets by.

Og det skal løses, mener Aarhus Kommune, der sammen med borgere, virksomheder og eksperter bruger weekenden til at lægge hjernerne i blød.

- Der er mange, der vil bo centralt, og vi har behov for transport. Derfor skal vi finde nogle klimavenlige løsninger, der gør, at byen ikke sander fuldstændig til. Men vi kan jo ikke altid sidde inde ved skrivebordet og finde på de perfekte løsninger, siger Thomas Mikkelsen, udviklingskonsulent i klimasekretariatet i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

For det er ikke et nemt problem at løse.

Det har kommunen erkendt og har derfor åbnet op for inputs fra alle, der vil deltage i debatten.

For hvis de rigtige løsninger skal findes, er det vigtigt, at de der skal bruge dem, er med til at finde på dem.

En af de borgere, der har en konkret idé er Birgitte Saviera.

- Jeg vil gerne have bilerne ud af Aarhus. Jeg så gerne, at vi på mandag lukkede for kørsel ind i byen, medmindre man betaler, siger hun.

Bilen skal erstattes

Et af de meget synlige problemer er mængden af biler i trafikken i centrum. De fylder i bybilledet og skaber kø og trængsel.

Derfor forsøger man sig med alternative transportmidler.

- Vi vil gerne arbejde med det, der hedder mikromobilitet, som handler om, hvordan vi kan bruge elløbehjul, elcykler og andre forskellige former for transportmidler, som er mere klimavenlige, siger Thomas Mikkelsen, udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.