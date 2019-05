Er du stadig i tvivl? Få de sidste svar inden valget

Hvis du stadig går og er i tvivl om, hvor krydset skal sættes den 5. juni, har vi et godt tilbud til dig. Dagen før folketingsvalget inviterer TV2 ØSTJYLLAND nemlig til valgkampens sidste TV-debat mellem nogle af de østjyske folketingspartier.

Her har du mulighed for at møde repræsentanter fra alle de opstillede partier og stille spørgsmål til politikerne.

Debatten løber af stablen den 4. juni fra klokken 18.15-18.55 og bliver sendt direkte på TV2. Derefter sender vi yderligere 20 minutters debat på vores egen kanal og på Facebook, hvor publikum kan stille spørgsmål til politikerne.

Deltagerlisten, som den ser ud lige nu: Nicolai Wammen (Socialdemokratiet)

Troels Lund Poulsen (Venstre)

Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti)

Mona Juul (Konservative)

Ole Birk Olesen (Liberal Alliance)

Henrik Vinther Olesen (Radikale Venstre)

Torsten Gejl (Alternativet)

Kirsten Normann Andersen (SF)

Søren Egge Rasmussen (Enhedslisten)

Birgit Jakobsen (Kristendemokraterne)

Mogens Birkelund (Klaus Riskær Pedersen)

Lars Boje Mathiesen (Nye Borgerlige)

Helmuth Nyborg (Stram Kurs)

Det hele foregår i Hadsten Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten. Alle publikummer skal være på deres plads klokken 18.00, så ankom gerne til kulturhuset SENEST klokken 17.45. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Du kan læse mere om debatten her: