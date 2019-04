Er du ’sehr gut’ til tysk? Så har et museum brug for dig

Guten Tag, danke schön og auf Wiedersehen.

Ja, lidt skoletysk kan vi vel alle sammen, men det er imidlertid ikke nok til at få en rolle som skuespiller, når besættelsesmuseet i Aarhus til april genåbner efter en stor renovering.

Lige nu søger de skuespillere til en række korte filmsekvenser, der skal indgå som interaktive portrætter på museet for at gøre det virkelighedsnært for de besøgende gæster.

- Man skal kunne tale flydende tysk og have brugt det tyske sprog i sin hverdag. Det skal være så troværdigt som muligt uden dansk accent, siger Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør og daglig leder på Besættelsesmuseet i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Menneskehistorier i fokus

Det nye museum hører under Den Gamle By, og udstillingen er udviklet på samme måde som Den Gamle Bys underjordiske tidsrejse 'Aarhus Fortæller', hvor blandt andet menneskehistorier er i fokus.

Der vil være en række interaktive portrætter af mennesker under krigen, der taler om emner som undertrykkelse, dagligdag og modstandere.

Besættelsesmuseet søger følgende roller til korte filmsekvenser: - Ung tysk soldat (mand, først i 20'erne)

- Tysk officer (mand, 50-60 år)

- Gestapo-officer (mand, 50-55 år, dansk talende med tysk accent)

- Marinesoldat (mand, 35-45 år)

- Kvindelig soldat (kvinde, sidst i 20’erne)

- Tysk flygtning (kvinde, 40-45 år) Kilde: Besættelsesmuseet og Den Gamle By

- Vi vil blandt andet gerne sætte fokus på den dagligdag, der var under krigen. Hvordan det var at gå i tøj, der var lavet af elendige materialer, eller hvordan det var at drikke Richs kaffe og leve med mørklægningsgardiner, siger Søren Tange Rasmussen, der er museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus.

Samtidig skal det også give et menneskeligt billede af de tyskere, der var sendt i krig i Danmark.

- Jeg vil tro, at når man står og lytter til de her historier, så vil man nok komme til at tænke på, at de jo blot var mennesker, ligesom os andre, siger Søren Tange Rasmussen og fortsætter:

- Men vi kommer ikke kun til at fortælle søde og rare historier om tyskerne, vi vil eksempelvis have en historie om en ung tysk soldat, der var blevet skolet af nazisterne og indoktrineret i hele krigen. Han er sådan en, som de fleste vil tage afstand fra, når de hører hans fortælling, siger Søren Tange Rasmussen.

Besættelsesmuseet åbner op til april 2020, hvor det er 80 år siden, at Danmark blev besat.