Er du klar? Sværm af stjerneskud på vej ind over Danmark

Man skulle ikke tro det, men et stjerneskud er ofte blot et støvkorn, der flyver ind i atmosfæren med flere hundrede tusind svimlende kilometer i timen. I løbet af de kommende dage vil en hel regn af stjerneskud folde sig ud over nattehimlen. Og for de heldige vil det ellers lidt stædige skydække åbne sig og åbenbare det imponerende syn.

- Jorden flyver lige nu direkte gennem et bælte af støv, som stammer fra Halleys komet, og det udløser en stjerneskudsværm ved navn Orioniderne, fortæller meteorolog Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Læs også Kometstøv på nattehimlen i nat: Masser af stjerneskud

Kometens hale

Orioniderne er et årligt tilbagevendende fænomen, for selvom vi kun ser Halleys komet hvert 76. år, passerer Jorden hvert år dens bane om solen, og det er her, støvet fra kometen ligger.

- Luften foran støvkornet bliver presset sammen og går simpelthen i brand, og det er den flamme hen over himlen, vi kan se som et stjerneskud, forklarer Anders Brandt.

Støvkornet selv brænder eller fordamper væk, og det er meget sjældent, at noget decideret rammer Jorden som en meteorit.

Læs også Frostvejr flere steder i landet – men på østjysk ø var det varmt

Ses op mod Orion

Stjerneregnen vil kunne ses på himlen mod øst og nordøst i relativ lav højde tidligt på aftenen og senere i nord og nordvestlig retning op mod stjernebilledet Orion, der har givet regnen dens navn.

Man skal ikke bruge noget særligt for at se stjerneregnen blot lidt tålmodighed og klart vejr, og netop det sidste kan blive lidt af en mangelvare.

Mange skyer over Danmark

Det er nemlig ikke de mest optimale forhold for stjerne- og stjerneskudskiggeri i de kommende dage, fortæller meteorolog Lone Seir fra TV 2 Vejret.

- Fredag nat er der måske lidt huller i skydækket, men generelt er der dårlige vilkår. Vi får også lidt småregn ned over os, forklarer hun.

Læs også Ekstremt halvår: Her er ti nye danske vejrrekorder

Børnene kan blive oppe

Til gengæld er der bedre chance natten til søndag, uden at det dog bliver decideret stjerneklart.

- Lørdag aften og natten til søndag er det bedste tidspunkt, hvilket selvfølgeligt også er heldigt i forhold til alle de børn, der så kan blive oppe og se med.

Natten efter trækker skyerne sammen igen.

- Natten til mandag er der mange lave skyer, hvilket vil gøre det svært at se noget, fortæller Lone Seir.

Halleys komet vil for øvrigt kunne ses fra Jorden igen næste gang i 2061. Se med på TV 2 Vejret til den tid for at se, om det bliver klart vejr der.

Læs også Se vejrkortene - sådan rammer varmen Danmark i næste uge