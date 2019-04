Er du blevet snydt? Ny kampagne skal lære os at undgå billethajer

Hvert år især op til sommerens store festivaler som Smukfest og Northside vrimler det med svindlere på nettet. De forsøger at tjene penge på at sælge falske billetter eller billetter til overpris. Nu skal det være slut.

Det største problem hos os er ugyldige billetter, så vi må afvise folk ved indgangen. Det er altid ubehageligt. John Fogde, Northside

En ny kampagne kaldet #billetblind med Kulturministeriet i spidsen og med opbakning fra en lang række billetudbydere, spillesteder og interesseorganisationer skal lære os forbrugere at undgå fælderne.

Tiltaget hilses velkommen af den aarhusianske festival Northside.

- Det største problem hos os er ugyldige billetter, så vi må afvise folk ved indgangen. Det er altid ubehageligt, og jeg håber, at den her kampagne med guidelines til forbrugerne kan løse problemet, siger talsmand for Northside, John Fogde, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Legendarisk rapper lægger vejen forbi Northside

Kampagnen skal primært bidrage med oplysning og information til eksempelvis de østjyder, der kaster sig ud på billetmarkedet efter et adgangsbevis til begivenheder som Northside.

Vil skabe tryggere rammer

- Vi bruger meget tid på at svare på spørgsmål fra gæster om billetter. De er kommet i tvivl, om deres billetter nu også er ægte, eller de vil spørge os til råds i forhold til køb på nettet. Jeg håber, at vi nu kan skabe tryggere rammer for forbrugerne, siger John Fogde.

Og det er ikke kun Northside, der bakker op om kampagnen. Også Smukfest i Skanderborg er en del af holdet bag. Her oplever man fra tid til anden store problemer med billetsvindlere. For godt 14 dage siden advarede festivalen på Facebook mod en af de mere kreative af slagsen.

En svindler benyttede Smukfest som afsender på sin kontaktinformation og forsøgte på den måde at sælge falske billetter.

- Den her fremgangsmåde har desværre ramt flere personer. Man får det til at se ud som om, det kommer fra os, og Smukshoppen står som afsender. Men det er ikke os, for det foregår slet ikke på den måde. Billetter skal overdrages på det sikre system på vores hjemmeside, sagde talsmand for Smukfest, Poul Martin Bonde, i den forbindelse til TV2 ØSTJYLLAND.

00:17 VIDEO: På sidste års Smukfest dukkede Kronprins Frederik pludselig op på scenen med Nephew. Luk video

Aldrig betal med MobilePay

Talsmanden opfordrede dengang folk til at politianmelde det, hvis man bliver udsat for svindel med salg af billetter.

Man skal aldrig betale via MobilePay og tro, at det er Smukfest, der formidler overdragelsen af billetter, lød det.

Det ulovlige billetsalg og snyderiet med salg af billetter til overpris kan sammenlignes med de doping- og matchfixing-problematikker, vi oplever i sports-og idrætslivet. Mette Bock (LA), kulturminister

Hvor mange personer, der er blevet ramt af den kreative svindler, havde festivalen ikke noget bud på. Men den udspekulerede metode er ny.

- Vi har ikke oplevet det på den her måde ved tidligere festivaler. Det er nok mest af alt et symptom på, at der bliver mere og mere avancerede måder at svindle på. Der er desværre mange, der bliver snydt hvert eneste år, sagde Poul Martin Bonde.

Ligesom doping og matchfixing

Med den nye kampagne ønsker kulturminister Mette Bock (LA) og 13 af landets billetudbydere, spillesteder, interesseorganisationer og Forbrugerrådet at bekæmpe denne eskalerende problematik.

- Det ulovlige billetsalg og snyderiet med salg af billetter til overpris kan sammenlignes med de doping- og matchfixing-problematikker, vi oplever i sports-og idrætslivet. Det nedbryder langsomt tilliden mellem branchen, publikum og udøverne. I sidste ende ødelægger ulovlighederne dét, vi alle sammen elsker - nemlig musikken og de fantastiske oplevelser, musikken giver os, siger hun i en pressemeddelelse.

Læs også Kreativ Smukfest-svindler på spil

Hos Northside håber talsmanden nu på at komme alle svindlerne og billethajerne til livs.

- Hvis der ikke er noget marked, så er der heller ingen billethajer, siger John Fogde til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan læse mere om kampagnen, som officielt skydes i gang i dag, her.