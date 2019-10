Enhedslisten vil sikre klippekort til ældre via loven

Folketinget skal forpligte kommuner til at hjælpe svage ældre med et smut til frisøren, et besøg hos børnebørnene eller en gåtur i skoven.

Det mener Enhedslisten, der vil forpligte kommuner til at give ældre en halv times hjælp ud over den normale pleje.

- Vi mener, at ældreområdet nu er blevet så presset, at det er nødvendigt at indføre minimumsrettigheder, siger partiets ældreordfører, Peder Hvelplund.

Enhedslisten støtter dermed Ældre Sagens forslag om at skrive en klippekortordning til svage ældres omsorg ind i loven.

Det skal dog gå hånd i hånd med flere midler til ældreområdet i kommunerne, mener ældreordføreren.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi sikrer, at der også følger tilstrækkelige midler med til området, så kommunerne får ressourcer til at løse de opgaver, vi pålægger dem, siger Peder Hvelplund.

Klippekortordningen, der skulle sikre de svageste ældre hjælp til 30 minutters valgfri hjælp, er ifølge Kristeligt Dagblad helt eller delvist afskaffet i 16 kommuner. Norddjurs Kommune er en af dem.

Dertil kommer, at fagforeningen FOA har kendskab til ti kommuner, der planlægger at spare på klippekortene.

Tager muligheder fra de svageste

Fra 2019 har alle kommuner fået penge til klippekortet. Men da pengene bliver fordelt via bloktilskuddet, kan kommunerne vælge at bruge pengene til andre formål.

Ældre Sagen mener, at kommunerne tager vigtige muligheder fra de svageste ældre, når de vælger ikke at bruge pengene på klippekortet.

De berøver folk mulighed for at komme udenfor. Vi taler om svækkede ældre, der mange gange ikke kan komme uden for døren ved egen hjælp. Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen

- De berøver folk mulighed for at komme udenfor. Vi taler om svækkede ældre, der mange gange ikke kan komme uden for døren ved egen hjælp, siger Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Derfor foreslår organisationen, at Folketinget bør skrive ind i loven, at kommunerne er forpligtet til at give de ældre en halv times social omsorg ud over den normale pleje.

Venstre ser forslaget som spændende, men er mere tilbageholdende med at erklære støtte til omskrivningen af loven. Partiet vil dog tage sagen op med ældreminister Magnus Heunicke (S).

- Det er en rigtig spændende tankegang. Det vil jeg da gerne drøfte med sundhedsministeren og høre, om han er indstillet på at arbejde videre ad det spor, siger Venstres ældreordfører, Jane Heitmann.