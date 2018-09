Enhedslisten: Byrådet har valgt gratis parkering frem for handikaphjælp

Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF, Konservative, Radikale Venstre og Alternativet skrev mandag alle under på den budgetaftale, som bestemmer økonomien i Silkeborg Kommune i 2019.

De var godt tilfredse.

- Byrådet i de senere år prioriteret børne- og skoleområdet med flere midler, og vi er enige om, at områderne også skal have et markant løft i de kommende år, siger borgmester Steen Vindum (V).

- Silkeborg er en vækstkommune, hvor vi oplever en markant vækst i børnetallet, og samtidig har der i flere år været et meget stort ønske fra vores borgere om at få løftet vores folkeskoler økonomisk.

Handikappede frem for gratis parkering

Men ét parti stod uden for aftalen. Enhedslisten sagde fra, fordi partiet mener, at de fem millioner kroner, som resten af byrådet har valgt at sætte af til at lave gratis parkering i Silkeborg Centrum, kunne være brugt bedre.

- Der skal spares 1 procent om året og det har man gjort på socialområdet. I stedet for at give 5 millioner til gratis parkering i Silkeborg by, skulle man give flere penge til socialområdet og for eksempel voksenhandicap, siger Lene Fruelund (EL), der både sidder i socialudvalget og sundheds- og ældreudvalget.

- Folk flytter jo ikke til Silkeborg pga. gratis parkering, tilføjer hun.

Sådan fordeles pengene i 2019

Ældre, handikap og socialområdet:

Mindsket reduktion af klippekortsordningen på plejecenter 1 mio. kr.

Forberedelser til forsorgshjem for unge hjemløse 0,5 mio. kr.

Socialområdet tilføres løft på 4 mio. kr.



Trafik:

Gratis parkering i Silkeborg centrum: 5 mio. kroner.

Trafiksikkerhed: 4 mio. kr.

Cykelstier og cykelkampagne: 0,5 mio. kr.



Børne- og skoleområdet:

Bedre normering på børneområdet 5 mio. kr.

Løft til skoleområdet 20 mio. kr.



Erhverv og beskæftigelse:

Flere unge i job og uddannelse 150.000 kr.

Styrelselse af handelslivet 0,5 mio. kr. ​​​​​



Klima:

Klimatilpasninger ved Gudenåen 0,2 mio. kr.

CO2 neutral kommune 0,5 mio. kr.



Kultur:

Nyt Svømmecenter 50 mio. kr.

Renovering af remisebygningen til udstillingssted og keramisk værksted 5 mio. kr.

Kultur og kunst i byrummet 300.000 kr.

Museum Jorns bevaring af Per Kirkebys arv 0,5 mio. kro.

Legat til unge lokale sportstalenter 150.000 kr.





Plaster på åbent benbrud

Lene Fruelund mener, at socialområdet allerede har lidt nok

- Siden 2013 er der sparet 10 % på socialområdet. Det store problem med budgetaftalen for 2019 er, at der ikke er penge til at rette op på handicapområdet, siger hun.

Resten af byrådet har i den nye budgetaftale valgt at afsætte 4 millioner kroner til socialområdet. Men det er langt fra nok, mener Enhedslisten.

- De 4 millioner er et lille plaster på en åbent benbrud. Det betyder bare, at vi også kommer ud med et merforbrug i 2019. Vi skal stoppe med at spare 1 procent og give 6 millioner i stedet for 4 millioner, mener hun.