Engell: Rokade i Venstre styrker Ellemann-Jensens formandsdrømme

* Født: 25. september 1973 (45 år).

* Fødested: Hørsholm.

* Søn af forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og forhenværende chefredaktør Alice Vestergaard. Han er bror til Venstres netop afgående gruppeformand, Karen Ellemann.



Karriere:

*Politisk ordfører fra 2015 til 2018 og igen fra 2019. Miljø- og fødevareminister fra 2018 til 2019.

*Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.

*Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.

* Uddannelse: Cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School i 2002.

* Civilstand: Han er far til tre børn. De to første fik han med sin tidligere hustru, Rikke Ellemann-Jensen, og han har også et barn med sin nuværende hustru, Anne Marie Preisler.

Kilder: Ritzau, Folketinget.