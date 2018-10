Energiselskab investerer: Østjyderne skal have lynhurtigt internet

- En stabil og hurtig internetforbindelse er næsten lige så vigtig som strøm i stikkontakterne og vand i vandhanerne. Vi ser det som vores ansvar at levere det, siger kommunikationschef hos NRGI, Simon Karsø.

Det østjyske NRGI vil styrke den digitale infrastruktur ved at investere over en milliard kroner over de næste fem år.

De mener, at det er er blevet afgørende for et velfungerende samfund, at alle får tilbudt en sikker, stabil og hurtig internetforbindelse.

Det er både den private forbruger og erhvervslivet, der får glæde af investeringen.

- Det er ikke kun hr. og fru Danmark. Det gælder også erhvervsområdet. På arbejdspladser og uddannelser bliver det hurtigere at hente data. Derudover får den private forbruger hurtigere internet, det gør, at børnene kan se de film, de vil.

Behovet stiger

Ifølge NRGI stiger behovet for overførsel af data med 35-40 % om året.

- Når det behov stiger, har vi et ansvar som energiselskab at imødekomme behovet, siger Simon Karsø.

NRGI ved ikke, hvornår de kan præcist kan tilbyde fibernet i de enkelte kommuner.

- Ambitionen er, at alle inden 2023 skal tilbydes en højhastighedsforbindelse. Det vil blive rullet ud delvist.