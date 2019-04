Energiselskab fyrer direktør efter sag om dyre varmeregninger

Energiselskabet Verdo har fyret direktør Kim Frimer efter en række kritisable sager.

Det oplyser selskabet med hovedsæde i Randers i en pressemeddelelse.

Vi har ikke længere tillid til, at Kim Frimer er den rette til at sikre, at Verdo kommer på ret køl igen. Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand, Verdo

Erhvervsmediet Finans.dk har beskrevet, at selskabet overfakturerede 13.000 varmekunder fra 2000 til 2014 for samlet 440 millioner.

02:49 VIDEO: Bestyrelsesformand Torben Høeg Bonde krævede tidligere på måneden, at der blev foretaget en ekstern undersøgelse af virksomheden. Indslaget er fra den 11. april 2019. Luk video

Selskabet er efterfølgende dømt til at betale omkring halvdelen tilbage.

Derudover er det kommet frem, at Verdo har hævet prisen for sine elkunder med op mod 97 procent, kort før at de overgik til et andet selskab.

05:11 VIDEO: Vi har i en årrække arbejdet for at levere billigere, grøn fjernvarme, lød det fra den administrerende direktør den 9. april. Luk video

- Vi har ikke længere tillid til, at Kim Frimer er den rette til at sikre, at Verdo kommer på ret køl igen, og vi har gennem forløbet ikke følt, der er tilstrækkelig forståelse for, at Verdo er en forbrugerstyret virksomhed, siger formand Torben Høeg Bonde i pressemeddelelsen.

Kim Frimer har været direktør for Verdo siden 2009, og ifølge formand Torben Høeg Bonde er der brug for en helt anden stil til at føre selskabet videre.

I omegnen af 13.000 kunder i Randers området vil den kommende tid modtage lavere regninger fra Verdo som kompensation for de mange millioner, selskabet har opkrævet for meget.

- Verdo har brug for en helt ny profil som administrerende direktør.

- En profil, der sørger for, at bestyrelse og repræsentantskab bliver bedre og rettidigt oplyst, og en profil, der forstår, at Verdo er en forbrugerstyret virksomhed, siger han.

Verdo er gået på jagt efter en afløser. Indtil vedkommende er fundet, vil Morten Birch være midlertidig direktør.

Han kommer fra en stilling som direktør for Verdos tekniske infrastruktur og er i forvejen en del af direktionen.