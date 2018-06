Energiselskab advarer mod falsk benzin-besked

'Vi har forsøgt at sende dit OK benzin gavekort på 500 kroner. Din leveringsadresse var forkert. Ret fejlen her:'

Sådan lyder teksten i en sms-besked, som mange kunder hos energiselskabet OK mandag aften har modtaget.

Sådan ser den SMS-besked, som mange OK-kunder har modtaget, ud.

Beskeden er efterfulgt af et link, hvor man bliver bedt om at svare på forskellige spørgsmål, blandt andet om brændstof.

Beskeden er dog ikke fra energiselskabet, og den bør slettes med det samme, oplyser OK i en pressemeddelelse.

Ifølge Rasmus Boserup, der er pressechef i OK, er mange af modtagerne af sms'en tilfældige folk, der ikke er OK-kunder.

- Det har ikke noget med os at gøre, og der er ikke noget gavekort på 500 kroner. Vi har sendt en pressemeddelelse ud, fordi vi rigtig gerne vil advare flest muligt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Man bør holde sig fra at svare på spørgsmålene i linket.

Kunder har ikke klikket

Pressechefen blev gjort opmærksom på situationen ved 18-tiden mandag, hvor en en kollega fra salgscenteret ringede til ham.

- På det tidspunkt var der 30 henvendelser på den her sms. Mange kunder syntes, den virkede lidt lumsk, og så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der har kigget på det, siger Rasmus Boserup og fortsætter:

- Vi åbner telefonerne klokken 8 i dag, og så må vi se, om der bliver ved med at komme mange henvendelser, eller om det stilner af.

Det er helt vilkårlige mennesker, der har modtaget beskeden, og målet er formentlig at få adgang til nogle personlige oplysninger, lyder det fra pressechefen.

- Vi kan ikke gøre så forfærdelig meget. Det er en ekstern hjemmeside, der bare har brugt vores logoer. Nogen har lavet en falsk hjemmeside, hvor de har taget vores logo og vores bannere, siger Rasmus Boserup til TV2 ØSTJYLLAND.

Energiselskabet OK har tankstationer i samtlige kommuner i TV2 ØSTJYLLANDS sendeområde - heriblandt flere i Aarhus og Silkeborg.

I alt har OK 730 tankstationer i hele Danmark.

