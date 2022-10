Landbetjenten Puk har aldrig fri - dirigerer trafik i festtøj

Siden da har hun haft en politivest liggende i sin private bil, så hun altid er klar. Af samme årsag drikker Puk Stender slet ikke alkohol.

- Jeg kan ikke stå ude ved folk og virke påvirket, og så har jeg aldrig været den store drikker, så det betyder ikke så meget. Men jeg kan da godt få lyst til et glas rødvin, når jeg er ude at spise med en veninde, så det savner jeg en lille smule, siger hun.

Kun noget uventet kan stoppe Puk

Puk Stender har efterhånden fundet sig godt tilrette blandt samsingerne, og hun nyder at kunne køre tingene på sin egen måde og have tiden til at besøge skolerne.

- Det tager jeg mig tid til, fordi jeg håber, at relationen gør, at det bliver nemmere for dem at komme til mig og få en snak - så jeg ikke bare er hende, der kommer og slår dem i hovedet, når de har gjort noget, de ikke må, forklarer hun.