Endnu et stort arrangement: Sådan påvirkes trafikken under løb

Det er efterhånden ved at være mere reglen end undtagelsen, at store begivenheder som motionsløb og koncerter rammer den kollektive trafik i Aarhus. På søndag sker det igen.

Denne gang er det Aarhus City Halvmarathon, der blandt andet aflyser busafgange.

Ud over aflyste afgange og ruteændringer, er der stor risiko for væsentlige forsinkelser på alle bybusser og regionalbusser til og fra Aarhus mellem kl 8 og 14. Midttrafik

I tidsrummet fra kl. 9.30-12 er der aflyste afgange for alle bybusser på nær 5A og 6A, imens der er ruteændringer for alle busser på nær 6A fra kl. 8-14.

- Det er forskelligt, hvornår de enkelte busser holder pause, så tjek aflyste afgange og ruteændringer for netop din bus i trafikinformation, skriver Midttrafik.

Aflyste afgange Linje 1A fra Kolt: 09.38, 09.53, 10.08, 10.23, 10.38, 10.52

Linje 1A fra Vejlby: 09.39, 10.07, 10.37

Linje 1A fra Skejbyparken: 09.52, 10.22

Linje 2A fra Holme: 09.44, 09.58, 10.11, 10.26, 10.41, 10.56

Linje 2A fra Trige: 09.14, 10.14

Linje 2A fra AUH i Skejby: 09.51, 10.06, 10.21, 10.51

Linje 3A fra Tilst: 09.29, 09.44, 09.59, 10.14, 10.29, 10.44

Linje 3A fra Rutebilstationen: 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05

Linje 4A fra Brabrand: 09.41, 9.56, 10.11, 10.22, 10.37

Linje 4A fra Viby Syd: 09.40, 10.09, 10.39

Linje 4A fra Tranbjerg: 09.41, 10.11, 10.41

Linje 11 fra Stavtrup: 09.18, 09.48, 10.15

Linje 11 fra Harlev: 09.28, 09.58, 10.24

Linje 12 fra Mejlby: 09.56

Linje 12 fra Logistikparken: 9.35, 10.35

Linje 13 fra Frydenlund: 10.34

Linje 13 fra Holme Parkvej: 09.45, 10.45

Linje 14 fra Tilst Vest: 10.01

Linje 14 fra Grøfthøj: 10.09

Linje 15 fra Skejby Nordlandsvej: 10.20

Linje 15 fra Brabrand Vest: 10.21

Linje 16 fra Elev: 10.01

Linje 16 fra Mårslet: 10.22

Linje 17 fra Studstrup: 09.15, 10.15

Linje 17 fra Solbjerg: 09.46

Linje 18 fra Lystrup: 09.38, 10.03, 10.33

Linje 18 fra Moesgaard Museum: 09.47, 10.17, 10.47

Linje 23 fra Rutebilstationen: 10.10

Linje 23 fra Aarhus Ø: 10.30

Linje 31 fra Rutebilstationen: 10.00, 11.00, 12,00

Linje 31 fra Moesgård Strand: 10.20, 11.20, 12.20 Kilde: Midttrafik

Også letbanen påvirkes

Også Aarhus Letbane rammes af løbet, dog i mindre grad.

Afgangen fra Grenaa til Aarhus H kl. 09.14 er delvist aflyst og kører kun til og med Østbanetorvet.

Afgangen fra Aarhus H til Grenaa kl. 10.51 er delvist aflyst og kører kun fra Østbanetorvet til Grenaa.

Læs også Kommune efter trafikkaos ved koncert: Skilteplan blev ikke overholdt

En række afgange på regionalbusserne 100 og 200 kører desuden ikke helt ind til midtbyen, men stopper på Skanderborgvej ved Aarhus Universitetshospital.

- Herfra kører der shuttlebusser til stoppestedet foran Aarhus Hovedbanegård og retur. Begge steder er der guider til stede fra Aarhus Motion, lyder det fra Midttrafik.

Tag afsted i god tid

Helt generelt råder selskabet folk til at væbne sig med tålmodighed. For når midtbyen spærres af, kan det ikke undgås at få konsekvenser for den kollektive trafik:

- Ud over aflyste afgange og ruteændringer, er der stor risiko for væsentlige forsinkelser på alle bybusser og regionalbusser til og fra Aarhus mellem kl 8 og 14. Er du afhængig af at være fremme på et bestemt tidspunkt, råder vi dig til at tage afsted i ekstra god tid.

I dagene op til løbet er der info i bybusserne og på centrale stoppesteder i Aarhus.