Endnu et parti vakler i troen på havbrug: Politiker i tvivl til debat

Emnerne var mange og argumenterne ligeså. Meget af det havde man dog hørt før fra de østjyske folketingskandidater til TV2 ØSTJYLLANDs debat fra Aarhus Lufthavn torsdag aften, men så var der nye toner fra Venstre.

Under emnet havbrug, som har mødt stor modstand især på Djursland, vaklede Britt Bager (V) pludselig i troen.

Nogle steder på Vesterhavet forurener de ikke på samme måde, men det betyder ikke, at de ikke kommer til at være til skade for havmiljøet i Kattegat. Britt Bager (V)

- Jakob Ellemann-Jensen (miljø- og fødevareminister (V), red.) har bedt om at få en status, så vi er helt sikre på, det her er fornuftigt, for det er jeg ikke sikker på, at det er, sagde hun torsdag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

For to år siden gik flere partier med Venstre i spidsen ellers sammen om en aftale, der banede vejen for nye og store havbrug. Resultatet af en ny undersøgelse kan betyde, at tilladelser til flere havbrug bliver svære at få.

Havbrug bruges til opdræt af fisk, og det foregår i store cirkulære net, som ved hjælp af flyderinge ankret til havbunden holdes flydende. Foto: Simon Læssøe - Ritzau Scanpix

- Nogle steder på Vesterhavet forurener de ikke på samme måde, men det betyder ikke, at de ikke kommer til at være til skade for havmiljøet i Kattegat. Vi skal have undersøgt, hvad de har af konsekvenser, sagde Britt Bager.

For nylig valgte også Socialdemokratiet at trække sig fra aftalen. Årsagen skulle findes i, at kvælstofudledningen i det danske vandmiljø ikke er faldet som forventet.

Blev lovet der ikke kom problemer

Torsdag aften udtrykte partiets repræsentant til debatten, Leif Lahn Jensen, derfor massiv skepsis over for havbrugene.

- Vi blev lovet, at de ikke gav problemer for miljøet, men siden da har der været store problemer i Horsens-området og med placeringer, tilladelser og tilsyn, sagde socialdemokraten til TV2 ØSTJYLLAND og fortsatte:

- Jeg har ikke den store tillid til de her former for havbrug. Jeg er dybt bekymret for, hvad det her vil betyde for vores miljø.

Læs også Socialdemokratiet skifter kurs og opsiger aftale om havbrug

Faktisk var der stort set ingen politikere, som i dag ønskede at bakke op om de omdiskuterede anlæg på vandet.

Blandt kritikerne var også DFs Kim Christiansen og SFs Charlotte Bromann Mølbæk, der vil have anlæggene på land.

'Havmiljø er for skrøbeligt'

Ligesom De Konservatives Charlotte Green havde svært ved at se noget positivt i havbrugene.

- Vores havmiljø er alt for skrøbeligt, til vi tør gamble med det, så nej tak. Vi har været skeptikere hele vejen igennem, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

For mig at se, så er havbrug ikke andet end ren og skær forurening, og jeg vil ikke have, at det skal ødelægge min passion for at komme i naturen og fiske. Carsten Strandberg, modstander af havbrug i Kattegat

På Djursland har en større protestgruppe gennem længere tid kæmpet mod udsigten til havbrug langs kysten.

- Jeg forstår ikke, at man skal ødelægge naturen, blot fordi man vil tjene nogle penge, har en af modstanderne, Carsten Strandberg, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har fisket i 40 år, og jeg elsker at fiske, og jeg vil ikke miste min hobby. For mig at se, så er havbrug ikke andet end ren og skær forurening, og jeg vil ikke have, at det skal ødelægge min passion for at komme i naturen og fiske.

Hver søndag i et år tog Carsten Strandberg ud til sin strand og tændte et bål. Han er imod de havbrug, som han frygter, vil ødelægge Djurslands kyster.

Jubel over modstand

Til torsdagens debat i lufthavnen var en anden af de hårdkogte modstandere, Nina Bjarup Vetter, klar med et oplæg, hvor hun i hårde vendinger revsede de tidligere planer om flere havbrug.

Da Socialdemokratiet i marts trak sig fra aftalen, jublede hun da også.

Læs også Modstander jubler over manglende støtte til havbrug

- Det er meget, meget svært at forsvare det her, så alt andet lige er det en god beslutning, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det giver jo ikke nogen mening at sætte havmiljøet over styr, lød det videre fra modstanderen.

02:35 VIDEO: I marts jublede Nina Bjarup Vetter i dette indslag over, at aftalen om havbrug måske går i vasken. Luk video

Flere borgmestre har af blandt andet samme grund ytret stor modstand mod havbrugene i Kattegat.

- Her har vi et erhverv, der med et snuptag får lov at udlede noget, der ligner 100 til 300 tons, har Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Til aftenens debat gav De Konservatives Charlotte Green udtryk for, at hun og partiet hele tiden har været modstandere af havbrug.

Kan gå ud over turisme

Den holdning delte Norddjurs' borgmester Jan Petersen (S), da han i december ytrede sig til TV2 ØSTJYLLAND:

- Vi kan risikere, at det går ud over turisme og rekreative ting, og det vil være et stort problem for Djursland og Anholt, sagde han.

I 2017 blev der udledt omkring 60.000 ton kvælstof til vandmiljøet, hvilket er tilsvarende de foregående år, viser de nyeste tal Aarhus Universitets årlige Novana-rapport.