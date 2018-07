Endnu en sommerdag venter: Høj sol og op til 27 grader

Det er ren deja-vu i Østjylland denne weekend. Det lune vejr fortsætter, og der er høj sol til alle. Det lover TV2 Vejrets vært Per Christiansen i hvert fald.

- Fredag var lidt blæsende, og er det stadig fra morgenstunden af lørdag. Men i løbet af dagen løjer vinden af, og så bliver det lummert – op til 26-27 grader, siger Per Christiansen.

Læs også Tørken gør Danmark til et af de mest brandfarlige områder i Europa

Hos DMI er meldingen dog samtidig, at der er risiko for en lokal regnbyge i Østjylland lørdag, men det bliver ikke meget nedbør, vi får.

Det kan vi så muligvis få i begyndelsen af næste uge.

Her ser vi en ny vejrtype, hvor der alle dage er chancer for regnbyger i det østjyske. Per Christiansen, TV2 Vejret

- Her ser vi en ny vejrtype, hvor der alle dage er chancer for regnbyger i det østjyske, lyder det fra Per Christiansen.

Temperaturerne falder her også en anelse, men vi får stadig over 20 varmegrader hver dag.